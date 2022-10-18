Türk dizisi ihracatında bu yılki hedef 600 milyon dolar

18 Ekim 2022 Salı, 07:00

Türk dizileri, filmleri, yapımları, TV gösterileri, eğlence içerikleri, Fransız Rivierası'nın en popüler şehirlerinden Cannes’da düzenlenen uluslararası yapım ve eğlence içerik fuarı MIPCOM’a katılan alıcıların beğenisine sunuldu.

MIPCOM’a katılım sağlayan satıcı ve üreticiler, sektörün en iyi alıcıları ve finansörleriyle tanışma, programlarını büyük alıcılara tanıtma imkanı buluyor.

17-20 Ekim’de açık kalacak fuara, İstanbul Ticaret Odası İTO’nun milli katılım organizasyonu ile Türkiye’den 20 firma dahil olurken, 13 şirket ise bireysel stantlarıyla katılıyor.

Fuara çevrim içi katılan Avdagiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, MIPCOM’un içerik endüstrisini şekillendiren trendleri yakalamak için ideal bir merkez olduğunu vurgulayarak, "Yapımcılarımız, TV platformlarımız, telif ve çeviri şirketlerimiz MIPCOM’da iş bağlantılarını geliştirmek için doğru imkanları bulacak. Fuardan yeni dizi satışları, ortak yapım anlaşmaları için döneceklerine eminiz" diye konuştu.

150 ÜLKEDE 100’E YAKIN TÜRK DİZİSİ YAYINDA

100’e yakın Türk dizisinin, dünyada en az 150 ülkede oynadığını belirten Avdagiç, "Dizi fiyatları pandemiden etkilendi. Pandemi öncesinde iyi bir Türk dizisinin bir bölümünün dünya satışlarının toplamı 650 bin doları bulurken, şimdi bölüm başı toplam hasılat 350-400 bin dolar seviyesinde. Ama satış adetlerimiz hızla artıyor" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, dizi ihracatı rakamlarına ilişkin bir soru üzerine, "Doğrusu şu kadar ülkeye, şu bedelle diziler sattık gibi bir kayıt yok. Beyannameye bağlı bir ihracat olmadığı için sağlıklı istatistik tutulmuyor. Ancak bizim yapımcı firmalarımızdan aldığımız geri bildirimlere bakınca, bu yıl dizi ihracatında 600 milyon dolar geçeceğimizi öngörüyoruz" değerlendirmesini yaptı.