Türk firma dünyanın en iyisi seçildi: Akıllı ulaşım sistemlerinde lider...

Yayınlanma: 13.03.2024 - 12:43

Güncelleme: 13.03.2024 - 12:43

Yerli ve milli marka Kentkart, teknoloji alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Londra’da düzenlenen, Global Transport Ticketing Awards yarışmasında dünya devlerini geride bırakarak birinci oldu. Yerli marka, ulaşım alanındaki teknoloji yarışmalarının olimpiyatı da sayılan yarışmada, Türkiye’de ve yurtdışında geliştirdiği 4 farklı projesiyle finale kalarak hem kendini dünyaya kanıtladı hem de bu alanda bir ilke de imza attı.

DÜNYA KUPASI İÇİN GELİŞTİRİLEN SİSTEM

Kentkart, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda stadyum girişlerinde kullanılan ve şehir içi ulaşım için özel olarak tasarlanmış projesi ile birinci oldu. Stadyum girişlerinde kullanılan Hayya Card ile entegre edilmiş bir toplu taşıma sistemini içeren bu proje sayesinde, 2022 yılındaki turnuva süresince 1 milyondan fazla yolculuk gerçekleşti. Bu başarı, sadece markanın değil, aynı zamanda Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon kapasitesinin uluslararası alanda tanınmasına da önemli katkıda bulundu.

Kentkart Pazarlama Müdürü Dr. Volkan Şen, yarışma öncesinde hedeflerinin toplu taşıma sektörüne öncülük etmek ve devrim yapmak olduğunu belirtti. Teknoloji odaklı yerli ve yabancı yatırımlarıyla, Türkiye’nin geleceğine de katkıda bulunarak, dünyanın lider markası olma yolunda kritik bir eşiği aştıklarını vurguladı. Dr. Volkan Şen, Kentkart olarak amaçlarının insanların gündelik hayatlarını kolaylaştırmak üzere yeni teknolojiler geliştirmek olduğunu belirtti.

DÜNYANIN HER YERİNDE KULLANILIYOR

Katar’ın başkenti Doha’daki dünya kupası öncesinde ulaşım stratejisini geliştiren Kentkart, birinci olan bu projelerinin yanında ayrıca, 2023 yılında Doha’da düzenlenen Formula-1 Yarışları ve Asya Kupası gibi önemli etkinliklerde de akıllı ulaşım sistemleri ile toplu taşımanın kilit bir parçası oldu.

1999 yılında toplu ulaşım sektörüne sunduğu akıllı kart teknolojisi ile faaliyetlerine başlayan Kentkart, kendi bünyesinde geliştirdiği yazılım ve donanım çözümleri ile hem yurtiçinde hem yurtdışında büyümeye devam ediyor.

Türkiye’de 8’i büyükşehir olmak üzere 24 şehirde, dünya genelinde 17 ülke, 57 şehirde teknolojiler geliştirerek faaliyetlerine devam eden Kentkart, Türkiye’de ilk defa toplu taşımada kredi kartı kullanımı, NFC ve mobil QR kod ile ödeme teknolojileri gibi yenilikleri getirmesiyle biliniyor.