Volkswagen elektrikli ID.3 üretimi durdurdu! Talep düşük kalmaya devam ediyor...

Yayınlanma: 10.03.2024 - 17:40

Güncelleme: 10.03.2024 - 17:40

Bir Volkswagen (VW) sözcüsü cuma günü sahadan açıklama yaptı. ID.3'ün ana fabrikada montajına yaz aylarında başlanması planlanıyordu ve bu plan yine iptal edildi.

Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Christian Vollmer bir röportajda kararı açıklarken "Günün sonunda, harcamak zorunda olmadığımız her Euro önemli" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu nedenle, ID.3'ün hacmini Zwickau'da toplamaya devam etmeye ve zaten tamamen iskeleli olan sahayı etkin bir şekilde kullanmaya karar verdik."

VW, 2023'ün sonlarında Saksonya'daki sadece elektrikli araçlara yönelik tesisindeki vardiyaları iptal etmek zorunda kalmış ve düşük talebi gerekçe göstermişti. Geçen yıl VW toplam 140 bin 800 ID.3 otomobil teslim etti. Vollmer, Wolfsburg'daki ek üretimin iptal edilmesinin bu nedenle Zwickau için iyi bir haber olduğunu söyledi. Ancak sözcü, otomobilin az sayıda üretildiği Dresden'deki mevcut ID.3 montaj hattının bundan etkilenmeyeceğini de sözlerine ekledi. Oradaki montaj devam edecek.