Çinli araçların sonu mu geliyor? ABD ve AB kıskaca aldı! Elektrikli otomobil üretiminde Çin 'gizli destek'le suçlanıyor: İşte masadaki planlar...

AVRUPA'DA SON DURUM

Bu konuda Avrupa ise eski otomobil üreticileri için bir uyarı işareti olarak hizmet ediyor.

Bu hafta Avrupa Komisyonu Çin'in Avrupa'ya ihraç ettiği elektrikli araçları "haksız" bir şekilde sübvanse ettiğine dair kanıtlar bulduğunu açıkladı. Masadaki olası "çareler" arasında Çin elektrikli araçlarına yönelik geriye dönük gümrük vergileri de yer alıyor. Bu arada, Avrupalı otomobil üreticileri oyunda kalmak için mücadele ederken Çin'in elektrikli araçları gemilerle gelmeye devam ediyor.