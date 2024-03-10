Lexus, havalimanlarına ilham vermeye devam ediyor

Lexus'un konforu, Takum işçiliği ve Omotenashi misafirperverlik felsefesi, sadece otomobillerde değil farklı alanlarda da kendisini kanıtlamaya devam ediyor.

AA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 16:53
Lexus, havalimanlarına ilham vermeye devam ediyor
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus ve Brüksel Hava yolları tarafından Brüksel Havalimanı'nda oluşturulan LOFT, yeni ödüllerle markanın kimliğini yansıtıyor.

2024'te de 'Avrupa'nın Lider Lounge Alanı' seçilen LOFT, böylece 2018'de kurulmasından bu yana altıncı kez üst üste bu ödülün sahibi oldu.

2 bin metrekarenin üzerinde bir alana sahip LOFT, havalimanı yolcularının seyahat öncesi tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı. Bunlar arasında merkezi bir içecek alanı, dinlenmek için rahat koltuklar ve rahatsız edilmeden çalışmak için özel bir alan bulunuyor.

Lexus'un incelikli yaklaşımını yansıtacak şekilde konuklara girişte sıcak bir Oshibori havlusu sunuluyor.

Shiatsu masaj koltukları, özel duşlar ve yıldız şeklinde ışıklandırmayla donatılmış dinlenme odaları da bulunuyor. Yemek seçenekleri arasında sıcak ve soğuk yemekler yer alırken, lezzetli tatlılar da yolcuların beğenisine sunuluyor.

Lexus'un imza attığı LOFT'un aldığı ödül, markanın müşteri deneyimi ve ilham verici tasarımın başarısıyla elde edildi. Omotenashi felsefesini da lounge alanına uygulayan Lexus, tüm otomobillerini ve showroomlarını da bu anlayışla tasarlıyor.


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