Türk firma Umman'a rüzgar enerji santrali kuruyor: Ülkenin en büyüklerinden...

Türkiye’nin ağır yük kaldırma, proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında lider firması Hareket, Umman’da ülkenin ikinci büyük rüzgar enerji santrali olacak 8 milyon 445 bin dolarlık projede, 36 rüzgar türbininin taşıma, kurulum ve montaj operasyonlarını gerçekleştirecek.

“Hareket’in bugüne kadar taşıma, vinç, montaj ve liman hizmetleriyle içinde bulunduğu projelerle 6108,95 MW’lık enerji sağlandı” diyen Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, “Tamamlandığında Umman’ın ikinci büyük rüzgar enerji santrali olacak bu proje ise Hareket’in global arenada giderek daha etkin bir oyuncu olduğunun kanıtı” ifadelerini kullandı.

Hareket, 36 adet rüzgar türbininin taşıma, montaj ve kurulum operasyonlarına kasım ayında başlayacak. Mart 2026’da tamamlanması planlanan projede kullanılan 91 metre uzunluğundaki rüzgar türbini kanatları, şimdiye kadar Umman’da taşınan en uzun rüzgar türbini kanatları olma özelliğini taşıyor. Bu dev kanatlar, Duqm Limanı’ndan Nimr Sahası’na kadar 387 kilometrelik zorlu bir rota üzerinden taşınacak.