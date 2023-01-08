Tesla'nın Şanghay fabrikasında otomobil üretimi yüzde 48 arttı

Yayınlanma: 08.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 08.01.2023 - 07:00

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Çin'in Şanghay şehrindeki fabrikasında üretilen otomobil sayısının 2022'de, bir önceki yıla göre yüzde 48 arttığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fabrikada yıl boyunca 450 binden fazla Model Y ve 250 binden fazla Model 3 otomobil üretildi.

YÜZDE 48 ARTIŞ

Üretilen otomobil sayısı 710 bine ulaşırken, önceki yıla göre yüzde 48'lik artış kaydedildi.

2019'da kurulan Şanghay fabrikası, şirketin ABD dışındaki en büyük üretim tesisi konumunda.

Sanayi zincirinde yerellik oranı yüzde 95 olan fabrikadaki çalışanların yüzde 99'unu Çin vatandaşları oluşturuyor.

Bahar aylarındaki Covid-19 salgınında Şanghay'da kapanmaya gidilmesi nedeniyle üretimi kapalı devre sürdürmek zorunda kalan şirket, aralıkta Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından şehirde vakaların artmasıyla yılın son haftasında üretime ara verme kararı almıştı.