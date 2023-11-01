Türk Hava Yolları'nın sistemi çöktü!

Türk Hava Yolları'nın online bilet satış ve check-in işlemlerinin yapıldığı sistemi çöktüğü aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:17
Türk Hava Yolları'nın sistemi çöktü!
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Türk Hava Yolları'nın (THY) online bilet satış ve check-in işlemlerinin yapıldığı sistemi çöktü.

Sistemdeki arıza nedeniyle hiçbir işlemin yapılamadığı öğrenilirken, arızanın giderilmesi için yoğun çaba sarfedildiği aktarıldı.

Sisteme giriş yapan kullanıcıların karşısına aşağıdaki bildirim çıktığı kaydedildi.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY), network alt yapısında sorun nedeniyle  biletlere ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını açıkladı. 

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu  aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.


THY havacılık sektörü Türk Hava Yolları

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