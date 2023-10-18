THY'den 'İtalya' kararı: Bazı seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın bazı seferleri, İtalya'daki grev nedeniyle iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 23:40
THY'den 'İtalya' kararı: Bazı seferler iptal edildi
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Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yapılacak grev nedeniyle 20 Ekim Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı iptal etti.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, grev nedeniyle cuma günkü TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano, TK 1874 Milano-İstanbul, TK 1895 İstanbul-Milano ve TK 1896 Milano-İstanbul seferleri karşılıklı iptal edildi.



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