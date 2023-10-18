THY'den 'İtalya' kararı: Bazı seferler iptal edildi
Türk Hava Yolları'nın bazı seferleri, İtalya'daki grev nedeniyle iptal edildi.
Türk
Hava Yolları (THY), İtalya'da yapılacak grev nedeniyle 20 Ekim Cuma günü
gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı iptal etti.
THY
Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, grev nedeniyle cuma günkü TK
1878 Milano-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano, TK 1874 Milano-İstanbul, TK 1895
İstanbul-Milano ve TK 1896 Milano-İstanbul seferleri karşılıklı iptal edildi.
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