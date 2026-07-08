Türk imalatçısına Avrupa freni: Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ta daralma sürüyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını gösteren Haziran 2026 İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi'ni yayımladı. Endeks, haziranda sınırlı yükseliş gösterse de ihracat pazarlarındaki iyileşmenin zayıf seyrini sürdürdüğüne işaret etti.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İHRACAT PAZARLARI İKLİMİ İKİ AYDIR İYİLEŞİYOR

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi, mayıs ayında 50,3 seviyesindeyken haziranda 50,4'e yükseldi.

Böylece endeks üst üste ikinci ay artış kaydederken, ihracat pazarlarında genel talep koşullarındaki güçlenme eğilimi de 2,5 yıla ulaştı.

Buna karşın endeksin 50 seviyesinin yalnızca sınırlı şekilde üzerinde kalması, Türk imalat sanayisinin ihracat pazarlarında talep koşullarındaki iyileşmenin zayıf olduğunu ortaya koydu.

AVRUPA'DA TALEP ZAYIF KALDI

Haziran ayında Türkiye'nin en büyük beş ihracat pazarından Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'da üretim daralmaya devam etti.

Almanya ve Fransa'da üretimdeki düşüş hız keserken, Birleşik Krallık'ta ekonomik aktivite Nisan 2025'ten bu yana en sert gerilemeyi kaydetti.

ABD ve İtalya'da ise ekonomik büyüme devam etti. Ancak her iki ülkede de büyüme hızının ılımlı seviyelerde kaldığı belirtildi.

İspanya ve Hollanda'da üretim artışı daha güçlü gerçekleşirken, İspanya ekonomisi yılın başından bu yana en yüksek büyüme hızına ulaştı.

ORTA VE DOĞU AVRUPA'DA KARIŞIK GÖRÜNÜM

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ise farklı bir tablo ortaya çıktı.

Rusya, Romanya ve Polonya'da üretim daralırken, Çekya ve Kazakistan'da büyüme kaydedildi.

BATI ASYA'DA MISIR NEGATİF AYRIŞTI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı ekonomik faaliyet haziranda büyümeye devam etti. Ancak büyüme son beş yılın en düşük hızında gerçekleşti.

Suudi Arabistan, Katar ve Lübnan'da üretim artarken, Mısır ve Kuveyt'te daralma görüldü.

Anket kapsamında takip edilen ekonomiler arasında en belirgin daralma ise Mısır'da kaydedildi.

KÜRESEL TALEP ZAYIF SEYRİNİ KORUDU

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle küresel talep koşullarının haziran ayında zayıf kalmaya devam ettiğini belirtti.

Harker, bu durumun Türk imalat sanayi ihracatçılarının yeni sipariş alma imkanlarını sınırladığını ifade ederek, bazı önemli ihracat pazarlarında üretimin daraldığını vurguladı.

Harker, imalatçıların yılın ikinci yarısında uluslararası ortamın daha istikrarlı hale gelmesini ve bunun ihracat fırsatlarını artırmasını beklediğini kaydetti.