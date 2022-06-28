Türk-İş açıkladı: Haziranda yoksulluk sınırı 20.000 lirayı aştı
TÜRK-İŞ mayıs ayında 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 20.818 TL, açlık sınırının ise 6.391 TL'ye yükseldiğini açıkladı.
Türk-İş haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı.
Buna göre haziranda 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 20.818 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 6.391 lirayla asgari ücretin 2.137 TL üzerine tırmandı. Haziranda bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8.313 TL’ye yükseldi
Haziran ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 6.2 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 117.3 olarak hesaplandı.
Mayıs ayında yoksulluk sınırı 19.602 TL, açlık sınırı ise 6.017 TL olarak açıklanmıştı.
"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA YÜKSEK ENFLASYON İLE YAŞAM MÜCADELESİ VERİLMESİ KAÇINILMAZ"
TÜRK-İŞ raporunda yapılan değerlendirmede "Hanelerde kullanılan doğalgaza bu ay yapılan yüzde 30’luk zamla birlikte yılbaşından bu yana toplam yüzde 75,5’lik zam yapılmış oldu. Elektrik üretiminde ve sanayide kullanılan doğalgaza da yapılan zamların yanında, sürekli artan benzin ve motorin fiyatları da üretici ve tüketici fiyatlarını arttıran en başat sürükleyici etkenlerdendir. Bu sebeple, önümüzdeki aylarda yüksek enflasyon ile yaşam mücadelesi verilmesi kaçınılmaz görülüyor. Haziran 2022 Tüketici Güven Endeksi’nin tarihinin en düşük seviyesinde olması fiyatlama davranışları bozulan tüketicilerin de bu öngörüye sahip olduğunu işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.
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