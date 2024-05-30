Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Yurttaşın alım gücü aydan aya erimeye devam ediyor. Türk-İş'in raporuna göre, mayısta açlık sınırı 19 bin TL'ye yoksulluk sınırı ise 62 bin lira oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:07
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Abone Ol google-news

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 2024 Mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.

Türk-İş'in açıkladığı verilere göre nisan ayında gıda enflasyonu yüzde 7,02; yıllık bazda ise yüzde 83,06 olarak hesaplandı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 18.969 TL olarak hesaplandı..

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 61 bin 788 TL olarak hesaplandı. 

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise Mayıs ayında 24 bin 609 TL olarak kaydedildi.


yoksulluk sınırı haberleri açlık sınırı haberleri Türk-İş haberleri

İlgili Haberler

Türk-İş araştırdı: Açlık sınırı asgari ücreti aştı

Türk-İş araştırdı: Açlık sınırı asgari ücreti aştı
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan 'yetki davası' eleştirisi

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan 'yetki davası' eleştirisi
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

BBC araştırması: Lüks parfüm üretiminin arkasında çocuk işçiler var

BBC araştırması: Lüks parfüm üretiminin arkasında çocuk işçiler var
Geri sayım başladı: 6 gezegen buluşuyor, bir hafta sürecek! Nerelerden görülecek?

Geri sayım başladı: 6 gezegen buluşuyor, bir hafta sürecek! Nerelerden görülecek?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan CHP'ye 'Sinan Ateş' resti: 'Eğer sözünüzün eriyseniz, eğer ciddiyseniz…'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan CHP'ye 'Sinan Ateş' resti: 'Eğer sözünüzün eriyseniz, eğer ciddiyseniz…'
Küçükçekmece’de metrobüste yangın çıktı

Küçükçekmece’de metrobüste yangın çıktı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Zam ayı yaklaşırken net rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Zam ayı yaklaşırken net rakam verdi
Destici’den Demirtaş ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki

Destici’den Demirtaş ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki
Kavgada kan aktı: Sapanca'da Ülkü Ocakları Başkanı vuruldu

Kavgada kan aktı: Sapanca'da Ülkü Ocakları Başkanı vuruldu
Usta oyuncu Kadir İnanır’dan kötü haber: Tekrar hastaneye kaldırıldı!

Usta oyuncu Kadir İnanır’dan kötü haber: Tekrar hastaneye kaldırıldı!