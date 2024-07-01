Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Asgari ücret yaşam maliyetinin altında kaldı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:04

Güncelleme: 01.07.2024 - 12:04

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), haziran ayına ilişkin 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' raporunu yayımladı.

Buna göre, dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 18 bin 979 TL olarak hesaplandı.

Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) ise 61 bin 820 TL oldu.

Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 24 bin 614 TL olarak açıklandı.

Türk-İş'in raporuna göre, mutfak enflasyonu aylık bazda yüzde 0,05 yükselirken on iki aylık ise yüzde 82,96 artış kaydetti. Yıllık ortalama artış ise yüzde 82,02 oldu.

Türk-İş tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Temel ihtiyaçların karşılanması için yapılması gereken harcama miktarında bu ay ciddi bir artış olmadı. Fakat hane gelirinin sınırlı ve yapılması zorunlu harcama miktarının altında kalması nedeniyle çalışanların yaşamlarındaki zorluklar artarak devam etmektedir.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 2024 yılı Haziran ayında 24.614,20 TL iken net asgari ücret halen (vergi kesintisi olmadan) 17.000,02 TL’dir.

Gıda harcaması tutarı yılbaşına göre 3.930TL ve bir önceki yılın aynı ayına göre 8.605 TL arttı. Tüm temel harcamalar için yapılması gereken harcama tutarı ise sadece son altı ayda 12,800 TL artış gösterdi.

Asgari ücret bir işçinin bile geçimini sağlayamazken bir ailenin sadece gıda harcamasını karşılayabilmesi mümkün görünmemektedir."