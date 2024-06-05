Türk-İş Başkanı Atalay'dan vergide adalet talebi

Yayınlanma: 05.06.2024 - 15:44

Güncelleme: 05.06.2024 - 15:44

Atalay, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO), İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda, Türkiye'nin işçi delegesi olarak Genel Kurula hitap etti.

Tüm dünyada çalışanların haklarının gerilemeye devam ettiğini dile getiren Atalay, dünya genelinde çalışanların önemli bir bölümünün güvencesizlik, sendika karşıtlığı, yoksulluk, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği gibi birçok sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Geçen yıl iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle çok sayıda işçinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Atalay, şöyle konuştu:

"Yaşanan bu iş cinayetlerinin ve dünya emekçilerinin yaşadığı sorunların merkezinde insanı ve çalışanı yok sayan aşırı kar hırsı bulunmaktadır. Ülkemde de dar ve sabit gelirlilerin durumu son 25 yılın en kötü noktasındadır. Yüksek enflasyon nedeniyle geçim şartları ağırlaşmış, ücretliler satın alma gücünü kaybetmiş, çalışanların üzerindeki ağır vergi yükü sebebiyle gelir adaleti bozulmuştur. Yapılacak düzenlemeyle az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Genel Direktörün raporunda da belirtildiği gibi, Kovid-19 salgını, depremler ve savaşlar da en çok işçileri, işsizleri ve dünyanın dört bir yanındaki yoksulları etkilemektedir. Özellikle savaşlar nedeniyle iş yerleri yıkılmış, işçilerin gelirleri, birikimleri ve aileleri yok olmuştur."