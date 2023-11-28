Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı: Bekârın ‘yaşama maliyeti’ 18 bini geçti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)'nun kasım ayı açlık yoksulluk araştırmasını yayımlandı. Araştırmaya göre açlık sınırı 14.025 TL'ye yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL'ye çıktı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18 bin 239 TL olurken, yıllık gıda enflasyonu ise sınırlı düşüşle yüzde 80,12 oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 09:56
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı: Bekârın ‘yaşama maliyeti’ 18 bini geçti
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Türk-İş'in kasım ayına ilişkin araştırması açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makasın arttığına işaret ederken, gıda enflasyonu yavaşladı.

Türk-İş'in 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının kasım ayı sonuçlarına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 14.025 TL’ye yükseldi.

Aynı araştırmaya göre, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 45.686,81 TL'ye çıktı.

Araştırmaya göre, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18.239,8 TL’ye yükseldi. 

GIDA ENFLASYONU YAVAŞLADI

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,49 oranında gerçekleşti.

Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 80,12 oldu.

Süt fiyatları geçen aya göre yüzde 8,5 artarak marketlerde ortalama litresi 34,5 TL’den satılmakta. Peynir ve yoğurt fiyatları ise geçen ayki seviyesini korudu.

Et fiyatlarında geçen aya göre ciddi bir değişiklik görünmemekte olup, marketlerin pek çoğunda dana kıyma ortalama 331 TL’den, dana kuşbaşı ise ortalama 356 TL’den reyonlardaki yerini aldı. 

Tavuk fiyatları kasım ayında kg fiyatı ortalama 69 TL ile marketlerde yer alırken, yumurtanın tanesi ortalama 3,77 TL’den satılarak geçen aya göre bir miktar düştü.


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