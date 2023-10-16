BİSAM açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti aştı! Yoksunluk sınırı 44 bin TL'ye dayandı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 14:56

Güncelleme: 16.10.2023 - 15:43

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Eylül 2023 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı.

BİSAM'ın yaptığı hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Eylül 2023 için 12 bin 612 liradır.

Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 43 bin 623 lira olarak gerçekleşmiştir.

SAĞLIKLI BESLENMENİN MALİYETİ 12 BİN 612 LİRA

Rapora göre, sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 3.451 liradır.

Bu değer yetişkin bir kadın için 3.297, 15-18 yaş bir genç için 3.549, 4-6 yaş arası bir çocuk için 2.314 liradır.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 12 bin 612 lira olarak tespit edilmiştir.

Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 43 bin 623 liraya ulaşmaktadır.

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 420 LİRA

Günlük harcamalarda Eylül 2023’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 138,16 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 81.94 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 89.38 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33.38 liradır.

Katı yağ ve sıvı yağ ise 23.99 liralık masraf yapılması gereken ürün grubudur. Yumurta için 8.97, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 11.53 lira harcama yapılması gerekmektedir.