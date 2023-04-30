TÜRK-İŞ duyurdu: Açlık sınırı 10 bin lirayı aştı!

Yayınlanma: 30.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.04.2023 - 03:08

Türkiye ekonomisi özellikle 2018 yılından buyana ağır bir ekonomik krizin altında. Bundan da en çok toplumun geniş kesimleri; ücretiyle geçinen emekçiler etkileniyor. Türk-İş’in uzun yıllardır yaptığı açlık ve yoksulluk araştırmasının güncel sonuçları, bu durumu bir kez daha çarpıcı şekilde gösterdi.

5 YILDA YÜZDE 503

Nisan 2023 ile ilgili olarak dün açıklanan sonuçlara göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 10 bin 135 lira 50 kuruş, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 33 bin 14 lira 66 kuruş ve bekâr bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise aylık 13 bin 167 lira 15 kuruşa yükseldi.

Ayrıca 8 bin 507 liralık güncel asgari ücreti 1628 lira aşan açlık sınırı, önceki ay 9 bin 591 TL, Nisan 2022’de 5 bin 324 lira ve Nisan 2018’de 1680 liraydı. Buna göre cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilan edildiği yıldan bu yana açlık sınırı yüzde 503.3 yükseldi. Yine Türk-İş’in araştırmasına göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış (mutfak enflasyonu) önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 5.67, Aralık 2022’ye (dört aylık) kıyasla yüzde 24.65, Nisan 2022’ye (yıllık) kıyasla yüzde 90.38 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 115.74 oldu.

"SORUN GEÇİM SIKINTISI"

Araştırma raporundaki şu vurgu ise özellikle önemli:

“Dar ve sabit gelirliler açısından enflasyonun önlenmesi ve düşürülmesi önem taşımakla beraber asıl olan gelirlerin daha fazla artması ve insana yakışır harcamayı karşılayacak seviyede olmasıdır. Günümüzde temel sorun geçim sıkıntısıdır. Vatandaş gıda alışverişinde bile kilogramdan grama ve taneye döndü. Hayatını böyle idame ettirmek durumunda kalan vatandaş, temel tüketimlerinden daha fazla kısamaz hale gelmiştir.”