Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan hükümete hodri meydan: 'Özelleştirin bakalım yapabilir misiniz?'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 14:16

Güncelleme: 09.05.2025 - 14:16

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) 23. Olağan Genel Kurulu, Ankara’da Türk-İş’e bağlı sendikaların başkanları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Divan başkanlığına Nazmi Irgat seçilirken, kurulun açılışında konuşan Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, kamunun elinden alınan üretim kapasitesine dikkat çekti:

“Kamunun hakkı olan 70 bin tondan fazla üretim, göz göre göre elinden alındı. Bu kota peşkeşine karşı Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’a taşıdığımız sürecin takipçisiyiz.”

"ŞEKER SİLAH GİBİDİR, ÖZELLEŞTİRME ÜLKEYE İHANETTİR"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise kürsüde yaptığı konuşmada, yıllardır şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı verdikleri mücadeleyi hatırlattı.

“Son 22 senedir her yerde söyledik: Şeker silah gibidir. Bu fabrikalar özelleştirilmesin. Bize deli muamelesi yaptılar. Şimdi geldiğimiz noktada haklı çıktığımızı herkes görüyor.”

Covid-19 sürecinde şeker fabrikalarının ne kadar kritik olduğu bir kez daha anlaşıldığını belirten Atalay, hükümete seslendi:

“Özelleştirin bakalım, yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Bir kamyon bürokrat çırpındı, 'Yapmayın' dedi. Dinlemediniz. O fabrikaları iyi yöneten de kötü yöneten de olur ama bu ülkenin malını çalanın Allah belasını versin.”

"BİZİ MARABA GİBİ GÖRÜYORLAR"

Konuşmasında sendikal örgütlenmeye ve işçi mücadelesine de değinen Atalay, iktidarın işçileri “oy deposu” olarak gördüğünü söyledi:

“Bu ülkede 4 bin 200 kişi her gün hayatını kaybediyor. Biz bu gerçeği biliyoruz. Bizi maraba gibi görmeye devam ediyorlar çünkü işçi ses etmiyor. Biz bu ülkenin yüzde 60'ıyız ama emeğin hakkı hâlâ verilmiyor.”

Sendika üyelerine de çağrı yapan Atalay, seçim sürecinde kendi temsilcilerine sahip çıkmaları gerektiğini belirtti:

“Seçtiğiniz temsilcinin arkasında durun. Siyasiye değil, kendi seçtiğinize destek olun. Aksi halde bizi yine köle yerine koyarlar.”

"ŞİMŞEK’E ANLATACAK BİR DERDİM YOK, ÇÜNKÜ ANLAMAZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de gönderme yapan Atalay, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirdi:

“Ben dertliyim ama Şimşek’e anlatacak durumum yok. Çünkü anlamaz. Çalışanın derdini anlayan bir ekonomi yönetimi yok.”