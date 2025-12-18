TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu açıklaması: 'Bu bir protesto değil'

TÜRK-İŞ ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde Çalışma Hukuku Sempozumu düzenlendi. TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen programda; bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku başlıkları altında çalışma hayatının güncel sorunları ele alındı, çözüm önerileri değerlendirildi.

ATALAY’DAN ASGARİ ÜCRET KOM İSYONU A ÇIKLAMASI

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atalay, uzun yıllardır bu sürecin içinde yer aldığını belirterek, “12 senedir geçim ücreti oldu asgari ücret. Ben başkan oldum o dönem bizim asgari ücretle işçimiz yoktu bu dönemde de yok. Ne oyum var ne yetkim var, ne sözüm dinleniyor. Zarfı açıp olanı söylüyorlar yine ihale bize kalıyor. Kaç para olup olmadığını bilmiyoruz. Demokrasiden yana olmaya devam ediyoruz ama olanları da söylemeye devam ederiz. Asgari ücrette yetkimizin olmadığını anlattım. Emekli, işçi zor durumda, asgari ücretli zor durumda. Emekli 17 bin lira alıyor. 70 bin lira alan emekli de var. Öyle bir düzenleme yapılmalı ki 17 bin lira alan emekliyi refah seviyesine çıkarmamız gerek” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ KOMİSYONU SABOTE ETMEK DEĞİL”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının bugün yapılacağını hatırlatan Atalay, toplantıya katılmayacaklarını yineledi. Atalay, bu tutumun bir protesto ya da süreci sabote etme amacı taşımadığını vurgulayarak, “İşte bugün toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Ben katılmayacağım yere benim arkadaşlarım da katılmazlar. Ama bu bir protesto veya bir sabote değil. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı ki. Bizim görevimiz, emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak. Bunları gündeme getirmek” şeklinde konuştu.