Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak asgari ücret için iddialı konuştu: ‘Mücadelenin kralını vereceğiz’

06 Aralık 2022 Salı, 04:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını temsil edecek olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, aralık ayının çok çetin geçeceğini belirterek, masada ücretin yanı sıra vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceklerini açıkladı. Kavlak, “Mücadelenin kralını vereceğiz” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak. Türk-İş adına işçi kesiminin temsilcisi olarak toplantıya katılacak olan Pevrul Kavlak, mücadelenin zor geçeceğini belirterek şunları söyledi:

YÜZDE 54 VERGİYE GİDİYOR

“Hepimizin canını yakan, bizi canımızdan bezdiren, vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceğiz. 2002 yılında vergi matrahının birinci dilimi 13 brüt asgari ücretti. Bugün verginin ilk dilimi 32 bin lira. Yani neredeyse 4.5 asgari ücret. Bizim üyelerimiz yılsonunda, yüzde 35 oranında vergi ödüyor.”

Kavlak, bu oranlara bir de sigorta primi kesintisi, işsizlik ödeneği kesintisi eklendiğinde neredeyse her ay ücretin yüzde 54’ünün vergiye gittiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

“O da yetmiyor, ücretimizin kalan yüzde 46’sıyla çarşıya pazara gidiyoruz. KDV, ÖTV. Yani, ödüyoruz da ödüyoruz. Böyle haksız bir düzen, kabul edilebilir mi? İşçinin, emekçinin sırtına bu kadar binilir mi” diye sordu.

Kavlak, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın eleştirilen “kırmızı çizgilerinin” açlık sınırı olan 7 bin 785 lira olduğu açıklamasını da anımsattı. Kavlak, şunları söyledi:

“Sayın Ergün Atalay bir televizyon kanalında bir rakam dile getirdi. Bu açıklama bazı kesimler tarafından kötü niyetle çarpıtılıyor. Sayın başkanın söylediği bu rakam bizim asgari ücret rakamımız değildir. O rakam, açlığın sınırıdır. O nedenle bizden duymadığınız hiçbir bilgiye, yoruma itibar etmeyin."



İŞÇİNİN TALEP DOSYASI YÜKLÜ

Asgari Ücret Tesbit Komisyonu’nun toplantısına işçi kesimi yüklü bir dosya ile geliyor. Türk-İş’in masaya getireceği talepleri şöyle:

- Geçici işçiler: Yaklaşık 63 bin geçici emekli var. Emeklilikleri sıkıntılı. Sosyal hakları sorunlu. Tazminat alamıyorlar. Acilen kadroya alınmalılar.

- Taşeron işçiler: KİT’lerde kapsam dışı kalan yaklaşık 70-80 bin işçi kadroya alınsın.

- EYT düzenlemesi: Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme bir an önce çözülmeli.

- Promosyon: Türk-İş özel sektördeki işçilerin de tamamının promosyon hakkından yararlanmasını istiyor.

- İşten çıkarmalar: Asgari ücretteki artışın ardından işten çıkarmalar önlenmeli.

