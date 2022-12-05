Asgari ücret maratonu başlıyor: Masada işçiyi temsil edecek isim belli oldu!
2023 yılı asgari ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işçi grubu başkanlığını Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütecek.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri başlıyor. İlk toplantı 7 Aralık'ta, ikincisi 14 Aralık'ta yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren tarafları, taleplerini masaya yatıracak.
İlki 7 Aralık'ta yapılacak Asgari Ücret Tesbit Komisyonu toplantısında işçi kesimini temsil edecek isim belli oldu.
2023 yılı asgari ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işçi grubu başkanlığını Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütecek.
15 KİŞİLİK KOMİSYON
Yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oyçokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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