Türk-İş hükümetin teklifine karşı önümüzdeki hafta alanlara çıkıyor: Dalga dalga eylem planı

Kamudaki yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan sözleşme görüşmelerinde hükümet yaklaşık 3.5 ay sonra ilk altı ay için yüzde 16, ikinci altı ay için yüzde 8, üçüncü altı ay için yüzde 7 ve dördüncü altı ay için yüzde 5 zam teklif etmişti. Türk-İş teklifi reddetti. Yeni teklif sunulmasını istedi. Önceki gün Anıtpark’tan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önüne yürüyen Türk-İş, dün de yeni “yol haritasını” belirlemek için toplantı yaptı. Toplantıya Türk-İş’e bağlı kamuda örgütlü bulunan sendikalar katıldı. Bu toplantıda bir dizi eylem kararı alındı. Alınan eylem kararları şöyle:

AKP İL BİNALARI ÖNÜNDE KİTLESEL BASIN AÇIKLAMALARI YAPILACAK

1. Hafta: Sabah mesai başlangıcında işyerinin 500 metre yakınında buluşulacak, ardından işyeri kapısı önünde basın açıklaması yapılacak.

2. Hafta: İşbaşı yapıldıktan sonra 2 saatlik oturma eylemi ya da yarım gün iş bırakma eylemi yapılacak.

3. Hafta: Mesai bitiminde işyerini terk etmeme eylemi uygulanacak ve sabaha kadar sürdürülecek.

4. Hafta: 81 ilde AKP il binaları önünde kitlesel basın açıklamaları yapılacak.

5. Hafta: Bir günlük işe gelmeme (iş bırakma) eylemi gerçekleştirilecek.

Türk-İş, “Bu eylemler, insanca yaşam ve adil ücret taleplerimizin görmezden gelinmesine karşı güçlü bir uyarıdır. Sabrımızı zorlayan bu sefalet teklifine karşı eylemlerimiz kararlılıkla ve artarak sürecektir” vurgusu yaptı. Bu arada eylemlerin gelecek hafta başlayacağı da öğrenildi.