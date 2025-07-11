Türk-İş şehitler nedeniyle ertelediği eylemleri başlatıyor, Harb-İş Ankara’ya yürüdü: İşçi ‘gemileri yaktı’

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplusözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu düşük zam teklifine işçilerin tepkisi büyüyor. Türkİş, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde 12 askerin şehit olmasının ardından bir hafta ertelediği eylemlere önümüzdeki hafta yeniden başlayacağını açıkladı. Konfederasyona bağlı Türk Harb-İş Sendikası ise erteleme kararına uymayarak savunma sanayisi işçileriyle birlikte Ankara’ya yürüyüş başlattı.

ZAM TEKLİFİ ÖFKE YARATTI

Hükümet, kamu işçileri için bu yılın ilk yarısında yüzde 17, ikinci yarısında yüzde 10; 2026 yılı içinse yüzde 7+5 zam önerdi. Teklifi “komik” bulan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türkİş), insanca yaşam taleplerinin görmezden gelindiğini belirterek erteledikleri eylem planına sadık kalacaklarını duyurdu. Türkİş’in sendikalara gönderdiği yazıda, “Eylemlerimiz, emeğin değersizleştirilmesine karşı haklı taleplerimizin arkasında durduğumuzun açık ifadesidir” dendi.

Türk-İş, eylemlere 14 Temmuz Pazartesi günü işyerini terk etmeme ile başlayacak. 17 Temmuz Perşembe günü ise tüm illerde bir günlük iş bırakma eylemi yapılacak. Bugün saat 18.00’de sosyal medya üzerinden “Zordayız, geçinemiyoruz” etiketiyle kampanyası başlayacak.

YÜRÜYÜŞ BİR DİRENİŞ

Öte yandan, Türk-İş’e bağlı Türk Harb-İş Sendikası, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Kayseri ve İzmir’den başlattığı yürüyüşü bugün Ankara’da tamamlayacak. Harb-İş İstanbul Şube Başkanı Murat Yalçınkaya, “Biz savaş gemilerini, uçaklarını üretiyoruz ama bize reva görülen maaş 39 bin 700 lira. Sadaka değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz” dedi.

Harb-İş yürüyüşünü bugün saat 18.00’de Ankara’daki Başkent Şube Başkanlığı önünde kurulan Emek Çadırı’nda yapılacak basın açıklamasıyla solandıracak. Sendika, “Bu yürüyüş sadece bir yol değil, bir direnişin, bir geleceğin yürüyüşüdür” vurgusunu yapıyor.