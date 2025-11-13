TÜRK-İŞ'ten Bakan Işıkhan'a kritik iş güvenliği mektubu: 'Hapis cezası da dahil olmak üzere...'

TÜRK-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a gönderdiği mektupta, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda ihmalleri bulunanlar için daha caydırıcı cezaların getirilmesini istedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar imzalı mektupta, 2012’de yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun iş yerlerinde güvenli çalışma ortamları oluşturulmasında önemli hükümler getirdiği vurgulandı. Kanunun etkin uygulanmasının yalnızca iş kazalarını önlemekle kalmayıp, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sürdürülmesi açısından da kritik olduğu belirtildi.

İŞ KAZALARI VE SİSTEM SORUNLARI

Mektupta, ülke genelinde işçilerin iş kazaları sonucu hayatını kaybettiği veya yaralandığı hatırlatılarak, mevcut iş sağlığı ve güvenliği sisteminin çözüm bekleyen ciddi sorunlar barındırdığı vurgulandı.

Geçen yıl ve bu yıl farklı illerde yaşanan iş kazalarına değinilen mektupta, “Yalnızca birkaçına yer verebildiğimiz iş kazalarıyla ilgili ortaya çıkan tablo, uygulamada sorunlar bulunduğuna, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yeterince yerleşmemiş olmasına, kayıt dışılığa, denetim eksikliğine ve uygulanan cezaların caydırıcılığının yetersizliğine işaret etmektedir” ifadelerine yer verildi.

ÇOCUK VE GÖÇMEN İŞÇİLERİN DURUMU

Mektupta, çocuk işçiliğinin hâlâ belirli sektörlerde devam ettiği ve ekonomik gerekçelerle çocukların eğitim hakkının ellerinden alındığı belirtildi. Göçmen işçilerin sayısının artmasıyla kayıt dışı ve güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştığı, taşeron işçiliği uygulamalarının ise zaman zaman mevzuata aykırı yürütüldüğü kaydedildi.

CAYDIRICI CEZA TALEBİ

Mektupta, kuralsız ve kayıt dışı çalışmanın hem sosyal güvenlik sistemine hem de çalışma barışına zarar verdiği vurgulanarak şunlar dile getirildi:

Bu kapsamda, 6331 sayılı kanunun etkin biçimde uygulanması, işverenlerin yasal yükümlülüklerinin sıkı bir denetime tabi tutulması ve yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almamanın yaptırımı yalnızca para cezası olmamalı, bu konuda hapis cezası da dahil olmak üzere caydırıcı cezalar öngörülmelidir.

İnsan hayatının değerinin hiçbir para cezasıyla ölçülemeyeceği vurgulanan mektupta, “Açıkladığımız nedenlerle, konunun tüm yönleriyle ele alınarak değerlendirilmesi, cezaların caydırıcı hale getirilmesi amacıyla gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması konusunda gereğini arz ederiz” ifadelerine yer verildi.