TÜRK-İŞ verileri açıklandı: Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

TÜRK-İŞ Konfederasyonu, Haziran 2026 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 35 bin 758,88 TL’ye çıktı.

YOKSULLUK SINIRI 116 BİN LİRAYI AŞTI

Gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçların da dahil edildiği yoksulluk sınırı 116 bin 478,40 TL olarak hesaplandı.

Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 46 bin 248,50 TL seviyesine yükseldi.

TÜRK-İŞ verilerine göre geçen yıl haziran ayında açlık sınırı 26 bin 115,18 TL, bu yıl mayıs ayında ise 35 bin 174,85 TL olarak kaydedilmişti. Yoksulluk sınırı ise aynı dönemlerde sırasıyla 85 bin 65,75 TL ve 114 bin 576,10 TL olmuştu.

MUTFAK ENFLASYONUNDA ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

TÜRK-İŞ açıklamasında, haziran ayında temel gıda ürünlerinde fiyat artış hızının önceki aylara göre yavaşladığı ve mutfak enflasyonunun daha sakin seyrettiği belirtildi. Ancak fiyat artış hızının düşmesinin, yüksek fiyat seviyeleri nedeniyle hane halkı üzerindeki baskıyı azaltmadığı vurgulandı.

Açıklamada, sorunun artık yalnızca fiyatların artış hızı değil, ulaştığı seviye olduğu ifade edildi.

ALIM GÜCÜ GERİLEDİ

Asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasının çalışanların alım gücünü zayıflattığı belirtildi. Aynı gelirle daha az ürün alınabildiği, birçok hanenin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı kaydedildi.

Ücretlerin yaşam maliyetinin gerisinde kalmasının mutfak üzerindeki baskıyı sürdürdüğü ifade edilirken, gelirlerin hayat pahalılığına karşı korunmasının önemine dikkat çekildi.

MUTFAK ENFLASYONU VERİLERİ

Dört kişilik bir ailenin gıda harcaması için yapması gereken asgari tutar:

Aylık bazda yüzde 1,66 arttı

Yıllık bazda yüzde 36,93 yükseldi

Yıllık ortalama artış yüzde 40,44 oldu

6 aylık artış yüzde 18,63 olarak hesaplandı.

GIDA GRUPLARINDA FİYAT HAREKETİ FARKLILAŞTI

TÜRK-İŞ verilerine göre gıda gruplarında fiyat hareketleri ürün bazında farklılık gösterdi.

Süt, yoğurt ve peynir grubunda fiyatlar genel olarak istikrarlı seyrederken, et, tavuk, balık, yumurta ve bakliyat grubunda ürün bazlı farklılaşma görüldü. Dana eti fiyatları gerilerken kuzu eti fiyatlarında artış yaşandı. Yumurta fiyatlarında ise arz fazlası ve mevsimsel talep düşüşü nedeniyle gerileme kaydedildi.

Bakliyatta kuru fasulye ve kırmızı mercimek fiyatları artarken, nohut fiyatı sabit kaldı. Yeşil mercimekte ise sınırlı düşüş görüldü.

MEYVE VE SEBZEDE MEVSİMSEL ETKİ

Meyve ve sebze grubunda fiyatlar mevsimsel etkilerle dalgalı seyretti. Bazı ürünlerde arz artışı fiyatları düşürürken, yeni sezon ürünlerinin yüksek fiyatla piyasaya girmesi genel seviyeyi yukarı çekti.

Patates fiyatında artış dikkat çekerken, hesaplamada 23 sebze ve 13 meyve olmak üzere toplam 36 ürün baz alındı. Ortalama sebze kilogram fiyatı 101,44 TL, meyve kilogram fiyatı 139,23 TL, ortalama meyve-sebze fiyatı ise 108,78 TL olarak hesaplandı.

EKMEK FİYATI SABİT KALDI

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur ve irmik grubunda fiyatlar genel olarak değişmedi. Ekmek fiyatında artış görülmezken, makarna ve irmikte geçen ayki artışın ardından bu ay sabitlik yaşandı.

YAĞ VE TEMEL ÜRÜN GRUPLARINDA SINIRLI ARTIŞ

Temel yağ ürünlerinde tereyağı ve margarin fiyatlarında sınırlı artış kaydedildi. Zeytinyağı ve ayçiçek yağı fiyatlarında ise önemli bir değişim olmadı.

Zeytin ürünlerinde yeşil zeytin fiyatı artarken, siyah zeytin fiyatında sınırlı yükseliş görüldü.

ÇAY VE BAHARAT FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Baharat ürünlerinde bu ay belirgin fiyat artışları yaşandı. Çay, bal, pekmez ve şeker fiyatlarında artış eğilimi devam ederken, tuz ve reçel fiyatlarında önemli bir değişim olmadı. Salça fiyatlarında ise artış kaydedildi.