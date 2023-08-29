Türk-İş: Yoksulluk sınırı 40 bin liraya dayandı, açlık sınırı ise asgari ücreti aştı

Yayınlanma: 29.08.2023 - 13:49

Güncelleme: 29.08.2023 - 13:49

Türk İş'in ağustos ayına ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması yayımlandı.

Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 12 bin 198 liraya, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 39 bin 733 liraya yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 15 bin 813,15 liraya ulaştı.

Asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4.63 oranında gerçekleşti. Sekiz aylık gıda enflasyonu yüzde 50.02 olarak saptandı.

Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 77,04 olurken 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 107,89 olarak hesaplandı.

SÜT ÜRÜNLERİNDE FİYATLAR ARTTI

Ağustos ayında süt ortalama yüzde 12, yoğurt yüzde 14, peynir yüzde 26 zamlandı. Market markalı süt fiyatları 21,5 TL/L, peynir 117,5 TL/kilo seviyesine geldi.

DANA ETİNİN FİYATINDA SINIRLI BİR DÜŞÜŞ

Dana kıyma ortalama 303, kuşbaşı ortalama 340 TL'den reyonlardaki yerini aldı. Bir ayda balık (kültür) ve nohut yüzde 4, tavuk yüzde 7, yağlı tohumlar (kuru yemiş) ve yeşil mercimek yüzde 10, kırmızı mercimek ve yumurta yüzde 11 oranında zamlandı. Tavuk yumurtasının tanesi 3,60 TL'nin üzerine çıktı.