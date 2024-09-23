Türk-İş'in en büyük üçüncü sendikası Tez-Koop-İş, Konfederasyon'dan ayrılmayı tartışacak

Türk-İş'in en çok üyeye sahip üçüncü sendikası olan Tez-Koop-İş, Türk-İş üyeliğinden çekilmek için, tüzük değişikliği kararının görüşüleceği olağanüstü toplanacak.

Türk-İş'in en büyük üçüncü sendikası Tez-Koop-İş, Konfederasyon'dan ayrılmayı tartışacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2024 - 12:19

Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolunun en büyük sendikası olan Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş) üyesi olduğu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (Türk-İş) ayrılma kararını olağanüstü genel kurulda görüşecek.

Türk-İş'in en çok üyeye sahip üçüncü sendikası olan Tez-Koop-İş, Türk-İş üyeliğinden çekilmek için, tüzük değişikliği kararının görüşüleceği olağanüstü genel kurula gidiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın son açıkladığı verilere göre, 130 binden fazla üyesi olan Tez-Koop-İş, Türk-İş Konfederasyonu üyeliğinden ayrılmak için genel kurulda tüzük değişikliğini oylayacak. Oy çokluğu olması halinde Türk-İş üyeliğinden çekilme kararı bağlanacak. 

Genel kurul, 29 Eylül'de toplanacak. Toplantıda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 6 Ekim günü saat 10.00'da yapılacak.


Etiketler: #Türk-İş #tüzük

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