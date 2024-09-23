Türk-İş'in en büyük üçüncü sendikası Tez-Koop-İş, Konfederasyon'dan ayrılmayı tartışacak
Türk-İş'in en çok üyeye sahip üçüncü sendikası olan Tez-Koop-İş, Türk-İş üyeliğinden çekilmek için, tüzük değişikliği kararının görüşüleceği olağanüstü toplanacak.
Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolunun en büyük sendikası olan Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş) üyesi olduğu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (Türk-İş) ayrılma kararını olağanüstü genel kurulda görüşecek.
Türk-İş'in en çok üyeye sahip üçüncü sendikası olan Tez-Koop-İş, Türk-İş üyeliğinden çekilmek için, tüzük değişikliği kararının görüşüleceği olağanüstü genel kurula gidiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın son açıkladığı verilere göre, 130 binden fazla üyesi olan Tez-Koop-İş, Türk-İş Konfederasyonu üyeliğinden ayrılmak için genel kurulda tüzük değişikliğini oylayacak. Oy çokluğu olması halinde Türk-İş üyeliğinden çekilme kararı bağlanacak.
Genel kurul, 29 Eylül'de toplanacak. Toplantıda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 6 Ekim günü saat 10.00'da yapılacak.
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