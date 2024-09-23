Türk-İş'in en büyük üçüncü sendikası Tez-Koop-İş, Konfederasyon'dan ayrılmayı tartışacak

Yayınlanma: 23.09.2024 - 12:19

Güncelleme: 23.09.2024 - 12:26

Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolunun en büyük sendikası olan Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş) üyesi olduğu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (Türk-İş) ayrılma kararını olağanüstü genel kurulda görüşecek.

Türk-İş'in en çok üyeye sahip üçüncü sendikası olan Tez-Koop-İş, Türk-İş üyeliğinden çekilmek için, tüzük değişikliği kararının görüşüleceği olağanüstü genel kurula gidiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın son açıkladığı verilere göre, 130 binden fazla üyesi olan Tez-Koop-İş, Türk-İş Konfederasyonu üyeliğinden ayrılmak için genel kurulda tüzük değişikliğini oylayacak. Oy çokluğu olması halinde Türk-İş üyeliğinden çekilme kararı bağlanacak.

Genel kurul, 29 Eylül'de toplanacak. Toplantıda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 6 Ekim günü saat 10.00'da yapılacak.