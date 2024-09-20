Türk-İş’ten Türkiye genelinde eylem kararı

Türk-İş, ücret adaletsizliği, vergide hakkaniyet ve taşeron işçi sorunları için harekete geçiyor. Konfederasyon, 24 Eylül'de tüm Türkiye'de iş yerleri önünde kitlesel basın açıklamaları yapacak ve oturma eylemi düzenleyecek.

Türk-İş’ten Türkiye genelinde eylem kararı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 09:26

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 24 Eylül Salı günü, Türkiye genelinde iş yerlerinin önünde kitlesel basın açıklamaları yapma kararı aldı.

Konfederasyon yönetiminden bağlı sendika başkanlıklarına gönderilen yazıda, iktidarın "Orta Vadeli Program"ı ile ortaya konulan hedeflerin ücret geliriyle geçimini sürdüren kesimlere yönelik yeni olumsuzluklar içerdiği belirtilerek "Bu gelişmeler çerçevesinde; ülkede uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikaların çalışanlara olumsuz yansıması; gelirde ve vergide mevcut adaletsizlik, yaşama ve çalışma şartlarındaki sıkıntıların sürmesi, hak ve taleplerimizin yeniden gündeme taşınması zorunluluğunu ortaya koymaktadır" denildi.  

Bu kapsamda yapılan bölgesel mitinglerin ardından, şimdi de ülke çapında yeni bir eylem planı devreye giriyor.

Türk-İş, Salı günü, mesai saatleri öncesinde iş yerlerinin önünde kitlesel basın açıklamaları yaparak taleplerini dile getirecek.

Açıklamaların ardından, işçiler bir saatlik oturma eylemi ile tepkilerini ortaya koyacak.


Etiketler: #Türk-İş #TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu #Miting

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