Türk-İş’in heyetinde yer alan işçiler, yaşadıkları ekonomik sorunlarını dile getirdi: ‘11 yıldır asgari ücret’

Yayınlanma: 12.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.12.2024 - 04:00

İlk toplantısını önceki gün yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 16 Aralık’ta yapacak. İlk günkü toplantıda ise işçi tarafını temsil eden Türk-İş’in heyetinde yer alan dört emekçi tek tek söz alarak içinde bulundukları durumu anlattı.

İşçilerin hepsi konuşmalarında “Geçinemiyoruz, sıkıntıdayız” vurgusu yaptı. “Bu parayla geçinmek mümkün mü, nasıl geçinelim” diye sordu. 11 yıldır çalışma yaşamında olduğunu anlatan bir işçi, “11 yıldır asgari ücretliyim. Evlendim, çocuğum oldu, hâlâ asgari ücretli çalışmaya devam ediyorum” derken Ankara’da GİMAT’ta çalıştığını, Hüseyin Gazi’de yaşadığını belirten bir başka işçi de şu hesabı ortaya koydu:

“Her gün iki gidiş, iki geliş. 4 vasıta yapıyorum. 2 bin TL yola gidiyor. Aslında asgari ücretten bana 15 bin TL kalmış oluyor.”

Yine Türk-İş heyetinde yer alan gazeteci Sezer Özseven de yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Komisyonda, asgari ücrete ocakta zam yapılıyor, marta, nisanda erimiş oluyor. Bu ücretin korunması gerektiğini, erimemesi gerektiğini söyledim. Faturalar, gıda, kira, ulaşım giderleri gibi ne varsa kendiniz hesaplayın, ona göre bir ücret teklifinde bulunun. Biz de yapacağınız teklife göre değerlendirme yapalım dedim. Çünkü son üç aydır ev kirasını ödeyebilmek için kredi çekmek zorunda kalıyoruz. Kiramız 15 bin TL’ydi. 24 bin TL’ye çıktı. Benim bu kirayı ödeyebilmem için asgari ücretin üzerine her ay 7 bin TL daha bulmam gerekiyor. Gıda masrafları sürekli artıyor.”

ENFLASYON VURGUSU

Ortak sorunlar ise şöyle dile getirildi:

“Elektrik, su, doğalgaz faturaları, gıda, ulaşım harcamaları ile kira ödemesini alt alta koyun. Bakın bakalım nasıl bir rakam ortaya çıkacak. Böyle bir durumda nasıl geçinilebilir? Buna göre asgari ücreti belirleyin.”

Haftaya gerçekleştirilecek ikinci toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomik verilerle ilgili sunum yapacak.

Yeni asgari ücretin ise üçüncü toplantıda açıklanması bekleniyor. Bu arada komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) “enflasyon” vurgusu dikkat çekti.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, şunları söyledi:

“Bu süreci sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz. Öncelikli olarak orta vadeli programın (OVP) temel amacı olan enflasyon ile mücadeleye odaklanmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Enflasyon, sadece ekonomik istikrarı değil tüm kesimlerin refahını etkileyen ana unsurlardan biri.”