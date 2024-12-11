Adıyaman'da maaşını alamayan işçi çatıya çıktı!

Yayınlanma: 11.12.2024 - 10:12

Güncelleme: 11.12.2024 - 10:12

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlarda çalışan C.A. adlı işçi, maaşını alamadığını iddia ederek yaptıkları konutun çatısına çıktı.

Durumu fark eden yurttaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından C.A., ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.