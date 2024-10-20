Türk-İş'ten 'Zordayız Geçinemiyoruz' mitingi

Yayınlanma: 20.10.2024 - 11:26

Güncelleme: 20.10.2024 - 11:56

Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından Ankara'da düzenlenen “Zordayız, geçinemiyoruz” mitingi başladı. Türk-İş’e bağlı sendikalar ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce işçi, vergide adalet ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi için seslerini duyurmak üzere bir araya geldi.

Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından Ankara'da düzenlenen “Zordayız, geçinemiyoruz” mitingi Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda başladı. Mitingde işçiler, “Ağır vergi yükü kaldırılsın”, “Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz”, “Kamu işçisi çözüm istiyor”, “İşçiler yine vergi şampiyonu”, “Kadro hakkımız engellenemez”, “Brütten net’e çakılıyoruz”, “Verilen sözler tutulmalı” dövizleri tuttu. İşçiler, “Direne direne kazanacağız”, “Vergide adalet istiyoruz” sloganları attı.

''KİMSEDEN SADAKA İSTEMİYORUZ''

Mitingte programın sunuculuğunu üstlenen Türk-İş İstanbul Temsilcisi Halil Baki Erdal, “Bizi görmeyenlere, bizi duymayanlara karşı ‘biz buradayız’ demek için geldik. Ülkenin dört bir yanında hak arayan işçi sınıfı için buradayız. Biz kimseden sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Türkiye’de çalışma saatinin ortalaması 65 saat dünyada 45 saat. Yazıklar olsun. Verdiğiniz maaş yetmiyor, yetmiyor” diye konuştu.

Son günlerde artan kadın cinayetlerine de tepki gösteren Erdal, “Kadın cinayetlerine ‘yeter artık’ diyoruz. Lafa geldiğimde kadına el kalkmaz deniliyor ama kadın cinayeti bitmiyor. Çocuk cinayetlerine dur diyoruz.” dedi.