Türk Kızılay, Bosna Hersek'te ihtiyaç sahipleri için fırın açtı

05 Kasım 2022 Cumartesi, 20:33

Türk Kızılay'ın destekleriyle Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Doboj kentinde bulunan Duje Barınma Merkezi'nde, ekmek fırını açılışı yapıldı.

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu bünyesinde bulunan ve ihtiyaç sahiplerine hizmet veren barınma merkezindeki fırının açılışına Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Türk Kızılay Uluslararası Delegasyon ve Operasyon Müdürü Anıl Kocabal ve Banja Luka Başkonsolosu Oğuz Kılıç ile Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu'nun yanı sıra EMMAUS Halkla İlişkiler Sorumlusu Melisa Delic katıldı.

Altan, burada yaptığı konuşmada, merkezin ekmek ihtiyacı olduğuna dair taraflarına bilgi iletildiğini söyleyerek "Bosna Hersek Delegasyonumuz işbirliğinde bu, proje haline getirildi ve güzel bir ekmek fırını oluşturuldu." dedi.

Hem barınma merkezinde kalanlara hem de dışarıda yemek dağıtılan kişilerin ekmek ihtiyacının karşılandığına işaret eden Altan, "Günlük 2 binden fazla kişi bu fırından istifade ediyor. Çalışanlar da oldukça mutlu çünkü burada kutsal bir iş yapıyorlar. Bu kutsal işe bizim de bir katkımız oldu." diye konuştu.

Tutanç da Bosna Hersek'te faaliyetlerini artıracaklarını belirterek EMMAUS'un çalışmalarından son derece etkilendiğini ve faydalı işlerin yapıldığını söyledi.

Kılıç ise EMMAUS'un devletten aldığı desteğin kısıtlı olduğunu ifade ederek açılan ekmek fırının sürekli katkı sağlayacağını belirtti.

Delic, daha önceki fırının 20 yıldır hizmet verdiğini anımsatarak "Tabii burada sadece ekmek değil, yemek de hazırlanırdı. Zamanla burada kullanılan alan faaliyetlerimiz için yeterli gelmemeye başladı." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay'ın desteğiyle yeni bir fırın açtıklarını ifade eden Delic, "Tek mesaide 1600 ekmek üretme kapasitemiz oldu. Biz günde 700 ekmek hazırlıyoruz. Mevcut kapasiteyle artık başka projelere de odaklanabiliriz." dedi.

Bosna Hersek'te 2004'ten bu yana faaliyet gösteren Duje Barınma Merkezi, 450 ihtiyaç sahibine ulaşıyor.