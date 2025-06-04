Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor: 7 ayın en düşüğünde!

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi mayıs ayında önceki aya göre 1,05 puan azalarak 71,11 seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise aynı dönemde 0,36 puan düşüşle 93,09’a indi.

NOMİNAL KURDAKİ ARTIŞ ETKİLİ OLDU

REK endeksindeki gerileme, TÜFE’deki artışa rağmen nominal kurdaki yükselişin daha etkili olmasından kaynaklandı. TÜFE bazlı REK endeksine katkı sağlayan bileşenlere bakıldığında, dolar önceki aya göre ortalama yüzde 1,75, Euro yüzde 2,37 değer kazandı. TÜFE yüzde 1,53, Yi-ÜFE ise yüzde 2,48 oranında arttı.

ENDEKSİN YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ NEDENLERİ

Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si endeksin yükselmesine destek verirken, Dünya TÜFE Sepeti ve Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksin düşmesine yol açtı.