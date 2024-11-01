Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti

Yayınlanma: 01.11.2024 - 00:44

Güncelleme: 01.11.2024 - 00:51

Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi.

Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan Resmi Gazete'ye göre; Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldı. 6 ay vadeli mevduatta stopaj yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltildi.

Resmi Gazete'de yer alan oranlar şu şekilde;

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 7,5'ten yüzde 10'a,

- 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e,

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5'ten yüzde 5'e yükseltildi.

Düzenleme 31 Ocak 2025’e kadar geçerli olacak.