Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'ye yurtdışından ürün satışında yeni dönem! Denetim artıyor...

Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:06

Güncelleme: 30.10.2024 - 11:06

Uzaktan iletişim araçlarıyla piyasaya sunulan ya da piyasada bulunan ürünlerin denetim ve gözetimine ilişkin usulleri belirleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan mevzuat listesinde belirtilen çerçevede piyasaya sunulacak ürünlerin, ilgili teknik düzenlemelere veya Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği’ne uygun olması gerekiyor.

TÜKETİCİYİ HEDEF ALMA KOŞULLARI

Bir ürünün satışında Türkçe dil seçeneği sunulması, TL cinsinden fiyat belirtilmesi, TL ödeme kabul edilmesi, Türkiye adreslerine sevkiyat seçeneği sunulması ve nihai kullanıcılara fiziki gönderim yapılması gibi koşullardan herhangi birinin mevcut olması durumunda, ürün Türkiye’deki tüketiciyi hedef alıyor olarak kabul edilecek.

ÜRÜN BİLGİLERİNE YER VERİLMESI ZORUNLU HALE GELDİ

Ürünlerin satış ilanlarında gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile işaretlerinin bulunması zorunlu kılındı. Böylece vatandaşlar, internetten alışveriş yaparken fiziksel bir mağazada olduğu gibi ürünleri inceleyebilecek ve gerekli işaretleri görebilecektir.

UYGUNSUZ SATIŞ İLANLARI 24 SAAT İÇİNDE KALDIRILACAK

Herhangi bir internet platformunda uygunsuz ürünlerin satıldığı tespit edilirse bu ürünlerin satış ilanının 24 saat içinde kaldırılması gerekecek. Belirtilen süre içinde talep yerine getirilmezse ilgili ilana erişim engellenecek.

PLATFORMLAR ÜRÜN GÜVENLİĞİ TEMAS NOKTASI BELİRLEYECEK

Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına olanak tanıyan platformlar, “Ürün Güvenliği Temas Noktası” belirleyecektir. Vatandaşlar, bu temas noktalarına ürünlerin güvenliği ve uygunluğu ile ilgili şikâyet ve bildirimlerde bulunabilecektir.

YERLEŞİK İKTİSADİ İŞLETMECİ BULUNDURULMASI ZORUNLU HALE GELDİ

Uygunsuzluk tespitinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için, bazı ürünlerin piyasaya arzında Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması şartı getirilmektedir. Bu şartı taşımayanlar, Türkiye’ye satış gerçekleştiremeyecek. Bu ürün grupları, Ticaret Bakanlığı'nın web sitesinde yayımlanmaktadır.