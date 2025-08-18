Türk sanayisinde kriz derinleşiyor: Konkordato başvurularında dev artış!

Türkiye’de konkordato başvuruları 2025’te yükselişe geçti. Yılbaşından bu yana 994 şirket konkordato talebinde bulunarak geçen yılın toplamını yüzde 73 aştı. Başvurular en çok inşaat ve imalat sektörlerinden geldi. Son iki yıldaki toplam başvuru sayısı ise 1565’e ulaştı.

İNŞAAT VE İMALAT SEKTÖRLERİ ÖNDE

Yılın ilk yedi buçuk ayında inşaat sektörü 268 başvuruyla ilk sırada yer aldı. İmalat sanayi 214 başvuruyla ikinci sırada, toptan ve perakende ticaret ise 145 başvuruyla üçüncü sırada bulundu. Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinde 88, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde 61, diğer hizmetlerde ise 52 başvuru gerçekleşti. Enerji, madencilik, tarım ve finans alanlarında toplam 159 konkordato başvurusu kayda geçti.

Sanayiciler, mevcut konkordato sisteminin firmalara yalnızca geçici mühlet tanıdığına ve kayyım atanması esasına dayandığına dikkat çekti. Reel sektör borçlarının ise bu süreçte yeterince gözetilmediği vurgulandı.

ŞİRKETLER BORÇLARINI ÖDEYEMİYOR

Sanayiciler, konkordato sürecinde şirketlerin ellerinde nakit veya mal bulunsa bile kayyım engeli nedeniyle borçlarını ödeyemediklerini ifade etti. “Elimizde mal var, piyasaya satsak 1 günde borcu kapatabiliriz ama izin verilmiyor” sözleriyle yaşanan sıkıntılar dile getirildi.