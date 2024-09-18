Türk Telekom CEO'su Önal'dan 'damacana' hesabı: Türkiye'de internet tarifeleri sudan ucuz

Yayınlanma: 18.09.2024 - 15:40

Güncelleme: 18.09.2024 - 15:54

Son dönemde Türkiye'de internet kullanıcılarının artan faturalar karşısındaki şikayetleri gündeme geliyor. Kullanıcılar, internet hızı ve altyapıyla ilgili sorunlar devam ederken nternet hizmetlerinde fatura artışlarının haksız olduğunu belirtiyor.

Konuyla ilgili Türk Telekom CEO'su Önal, yaptığı açıklama da Türkiye’deki internet tarifelerinin piyasa koşullarına göre uygun olduğunu ifade etti.

CNBC-e'ye konuşan Önal artan fiyat şikayetlerine de yanıt verdi. Türkiye’deki internet tarifelerinin "sudan ucuz" olduğunu öne sürdü.

Önal, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımız markete her gittiğinde küçük küçük zamlarla karşılaştılar. Ancak bizim sektörümüzde yıllık taahhütler var. Sosyal medyaya yansıyan şekliyle yüzde 200'ü, 300'ü bulan zamlar doğru değil. Ancak yıllık taahhütler kapsamında enflasyon hesabı ile elbette yenileme dönemlerinde tüketiciler zamlarla karşılaşıyor. Biz burada da tüketicileri mağdur etmemeye çalışıyoruz. Fiyatlar Avrupa'nın çok altında. Hatta Irak'ta bile çok daha pahalı tarifeler. Bugün Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ayda 5-8 damacana su tükettiğini düşünürsek ve bir alegori yaparsak "Türkiye'de internet tarifeleri sudan ucuz" demek yanlış olmaz.”