Türk Telekom için alınan kredi 48 milyar TL’yi aştı: Kur artışı Varlık Fonu’nu da yaktı

Yayınlanma: 30.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.01.2024 - 04:00

Buna göre TVF, 2022’de Türk Telekom’un alınabilmesi için 11 bankadan 1 milyar 581 milyon 790 bin dolar kredi çekti. Ödemenin, ilk kullanıldığı tarihten 24 ay sonra başlayacağı belirtilirken kredi vadesinin 2028 olduğu ve anapara ile faiz ödemelerinin yılda bir kez yapılacağı belirlendi. Söz konusu krediye, TVF’nin finansal borçları kısmında yer verildi. TVF’nin porföyünde, 31 Aralık 2022 itibarıyla toplam 184 milyar 878 milyon liralık finansal borçlanma bulunuyor. Bunun, 32 milyar 715 milyon liralık kısmını ise Türk Telekom paylarının alımı amacıyla bankalardan çekilen kredilere ilişkin anapara, faiz ve kur farkı giderleri oluşturuyor. Ödemenin bu yıl içinde başlayacağı göz önüne alındığında, 2022’de Türk Telekom için çekilen kredinin lira cinsinden karşılığı, bugünkü kur ile birlikte faizler hariç olmak üzere 48 milyar lirayı aşıyor.

AKP iktidarının yarattığı ekonomik enkazın faturasının her geçen gün daha da ağır bir hal aldığına dikkat çeken TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “TVF’nin Türk Telekom’u satın almak için kullandığı kredilerin tahakkuk edecek olan faiz giderleri de dikkate alındığında durumun vahameti daha da ortaya çıkacaktır” dedi.