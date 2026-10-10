Son dakika depremler! Erzincan'da deprem mi oldu? 10 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "10 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde saat 10.04 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.4 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

10 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 10 Ekim 2026 Cumartesi günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

10 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.10.10 08:02:38 39.0303 29.7197 5.5 -.- 1.8 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)

2026.10.10 06:29:58 39.2547 28.1603 8.1 -.- 1.6 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.10.10 06:01:45 38.0792 38.4115 12.3 -.- 1.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2026.10.10 06:00:39 39.4023 27.3542 4.7 -.- 1.4 -.- IKIZCE-IVRINDI (BALIKESIR)

2026.10.10 05:48:46 37.8027 36.6102 5.3 -.- 1.9 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)

2026.10.10 05:28:13 34.8707 33.9872 19.1 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ

2026.10.10 05:01:51 38.0790 38.3933 24.5 -.- 1.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2026.10.10 05:01:30 38.9583 27.1355 8.4 -.- 1.5 -.- KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR)

2026.10.10 05:00:40 39.4058 27.3757 10.2 -.- 2.1 -.- TASDIBI-IVRINDI (BALIKESIR)

2026.10.10 04:58:34 37.8437 35.7527 2.7 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIUSAGI-FEKE (ADANA)

2026.10.10 04:46:13 39.2338 28.0892 13.7 -.- 1.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.10.10 04:42:18 39.2300 28.1558 10.8 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.10.10 04:38:01 38.8200 25.8833 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2026.10.10 04:30:05 39.4253 27.3705 6.7 -.- 2.7 -.- BUYUKYENICE-IVRINDI (BALIKESIR)

2026.10.10 04:27:40 37.1287 35.8182 10.5 -.- 1.2 -.- HAMITBEY-CEYHAN (ADANA)

2026.10.10 04:04:18 38.2112 38.4893 8.0 -.- 1.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

2026.10.10 03:53:28 38.8632 33.3903 5.2 -.- 1.4 -.- HAMZALI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)

2026.10.10 03:38:32 35.9898 27.7838 4.8 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

2026.10.10 02:29:57 37.7648 36.1075 2.8 -.- 2.5 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.10.10 02:25:49 37.8927 28.7885 12.9 -.- 1.3 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)

2026.10.10 02:16:25 39.9993 39.7467 11.8 -.- 1.7 -.- ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT)

2026.10.10 02:08:57 39.1950 28.1872 10.7 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.10.10 02:04:39 40.0203 39.6982 6.8 -.- 1.6 -.- ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT)

2026.10.10 01:53:03 39.2313 29.0355 3.3 -.- 0.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.10.10 01:52:10 38.8907 26.6780 15.1 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2026.10.10 01:46:38 39.2163 29.0887 1.4 -.- 1.1 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)

2026.10.10 01:46:23 37.8733 36.1160 20.9 -.- 1.0 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.10.10 01:20:47 39.1667 28.2872 11.2 -.- 1.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.10.10 01:07:11 37.6883 36.1180 14.2 -.- 1.0 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)

2026.10.10 00:20:34 36.0632 27.7218 5.0 -.- 1.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)