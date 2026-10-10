Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Erzincan'da deprem mi oldu? 10 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Erzincan'da deprem mi oldu? 10 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

10.10.2026 09:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Erzincan'da deprem mi oldu? 10 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Erzincan'da deprem mi oldu? 10 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "10 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Image

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde saat 10.04 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.4 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

10 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 10 Ekim 2026 Cumartesi günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

10 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.10.10 08:02:38  39.0303   29.7197        5.5      -.-  1.8  -.-   CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)                         

2026.10.10 06:29:58  39.2547   28.1603        8.1      -.-  1.6  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              

2026.10.10 06:01:45  38.0792   38.4115       12.3      -.-  1.3  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

2026.10.10 06:00:39  39.4023   27.3542        4.7      -.-  1.4  -.-   IKIZCE-IVRINDI (BALIKESIR)                        

2026.10.10 05:48:46  37.8027   36.6102        5.3      -.-  1.9  -.-   CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)                          

2026.10.10 05:28:13  34.8707   33.9872       19.1      -.-  3.2  3.3   AKDENIZ                                           

2026.10.10 05:01:51  38.0790   38.3933       24.5      -.-  1.3  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

2026.10.10 05:01:30  38.9583   27.1355        8.4      -.-  1.5  -.-   KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR)                         

2026.10.10 05:00:40  39.4058   27.3757       10.2      -.-  2.1  -.-   TASDIBI-IVRINDI (BALIKESIR)                       

2026.10.10 04:58:34  37.8437   35.7527        2.7      -.-  1.8  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-FEKE (ADANA)                      

2026.10.10 04:46:13  39.2338   28.0892       13.7      -.-  1.1  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.10.10 04:42:18  39.2300   28.1558       10.8      -.-  1.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.10.10 04:38:01  38.8200   25.8833        5.4      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.10.10 04:30:05  39.4253   27.3705        6.7      -.-  2.7  -.-   BUYUKYENICE-IVRINDI (BALIKESIR)                   

2026.10.10 04:27:40  37.1287   35.8182       10.5      -.-  1.2  -.-   HAMITBEY-CEYHAN (ADANA)                           

2026.10.10 04:04:18  38.2112   38.4893        8.0      -.-  1.6  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              

2026.10.10 03:53:28  38.8632   33.3903        5.2      -.-  1.4  -.-   HAMZALI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                  

2026.10.10 03:38:32  35.9898   27.7838        4.8      -.-  1.8  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             

2026.10.10 02:29:57  37.7648   36.1075        2.8      -.-  2.5  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         

2026.10.10 02:25:49  37.8927   28.7885       12.9      -.-  1.3  -.-   TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)                         

2026.10.10 02:16:25  39.9993   39.7467       11.8      -.-  1.7  -.-   ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT)                         

2026.10.10 02:08:57  39.1950   28.1872       10.7      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.10.10 02:04:39  40.0203   39.6982        6.8      -.-  1.6  -.-   ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT)                         

2026.10.10 01:53:03  39.2313   29.0355        3.3      -.-  0.9  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.10.10 01:52:10  38.8907   26.6780       15.1      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.10.10 01:46:38  39.2163   29.0887        1.4      -.-  1.1  -.-   KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)                       

2026.10.10 01:46:23  37.8733   36.1160       20.9      -.-  1.0  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         

2026.10.10 01:20:47  39.1667   28.2872       11.2      -.-  1.0  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.10.10 01:07:11  37.6883   36.1180       14.2      -.-  1.0  -.-   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                          

2026.10.10 00:20:34  36.0632   27.7218        5.0      -.-  1.9  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ) 

İlgili Konular: #Son depremler listesi #Son depremler #deprem mi oldu

İlgili Haberler

Diyanet İşleri Başkan Müşaviri İşliyen; Hizbullah, Hizbuttahrir, Taliban ve HAMAS’lı kişilerle aynı çalıştayda yer alacak: Diyanet çatısı altında ‘radikal ittifak!’
Diyanet İşleri Başkan Müşaviri İşliyen; Hizbullah, Hizbuttahrir, Taliban ve HAMAS’lı kişilerle aynı çalıştayda yer alacak: Diyanet çatısı altında ‘radikal ittifak!’ Gazetemiz Cumhuriyet; Hizbullah’ın medrese yapılanması İttihadululema’nın 11. Alimler Buluşması’nı bu hafta sonu Diyarbakır’daki Selahhadin Eyyubi Camisi ve Külliyesi’nde gerçekleştireceğini gündeme getirmişti. Diyanet’in çalıştayın işleyişine de destek verdiği ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkan Müşaviri Doç. Dr. Burhan İşliyen’in çalıştayda konuşmacı olarak yer aldığı öğrenildi. İşliyen ile birlikte çalıştayda Hizbuttahrirci, Hizbullahçı, Taliban ve HAMAS’lı isimler de yer alacak.
Meteoroloji açıkladı: 10 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 10 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ekim 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; hafta sonuyla birlikte yurdun birçok bölgesinde bulutluluk artacak. Pazartesi günü etkisini göstermesi beklenen yağışlı sistemin hafta ortasına kadar sürmesi, sıcaklıkların ise hissedilir derecede düşmesi öngörülüyor.
TÜİK’in politikalarına yönelik açılan ‘Asılsız Veri Davası’ istinafta bekliyor: Emeklinin yaşam umudu yargıda tıkandı!
TÜİK’in politikalarına yönelik açılan ‘Asılsız Veri Davası’ istinafta bekliyor: Emeklinin yaşam umudu yargıda tıkandı! Milyonlarca çalışan ve emeklinin maaş zamlarını etkileyen enflasyon verilerine karşı açılan “Asılsız Veri Davası”, istinaf mahkemesinde 1,5 yıldır karara bağlanmayı bekliyor. Davacı Av. Ali Erdem Gündoğan, TÜİK’in mahkemeden veri sakladığını ve eski TÜİK Başkanı’nın kuruma düşük veri girilmesi yönünde talimat verildiğini iddia ettiğini açıkladı. Yargı sürecinin uzamasına tepki gösteren 28 emekli örgütü ise 81 ilde ortak basın açıklaması ve protesto yapmaya hazırlanıyor.