Türk Telekom’un toptan tarife ve port ücreti için aldığı yüzde 67 artış kararı onaylandı

03 Nisan 2022 Pazar, 02:00

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan son karar kapsamında, Türk Telekom’un (TT) toptan tarife fiyatları yüzde 67 artırıldı. Ancak önce kararın yürürlük tarihini 1 Nisan olarak açıklayan BTK, daha sonra bu tarihi 1 Haziran’a erteledi. Tüketici şimdi merak ve kaygıyla bu tarihin getireceği yeni fiyatları bekliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), TT’den toptan hizmet satın alarak milyonlarca aboneye internet ve sabit telefon hizmeti sunan alternatif işletmecilerin bu durumdan finansal olarak büyük zarara uğrayacağını vurguladı. Dernek, tüketicilerin de önümüzdeki dönemde makul sayılabilecek fiyat artışları yerine daha yüksek faturalar ödemek zorunda kalacağına dikkat çekti. TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci, “Türk Telekom tekrar devletin sahipliğine geçti ve ilk alınan karar zam oldu” derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de şuna dikkat çekti:

YILBAŞINDA ARTMIŞTI

“Bu zam hem Türk Telekom’dan hizmet alan işletmecileri hem internet kullanıcılarını zora sokacak. İşletmecilerin maliyet artışının önümüzdeki günlerde internet kullanıcılarının cebine yansıması kaçınılmaz. Araştırmalar 2022’de haberleşme giderlerinde yine önemli bir oranda artış olacağını gösteriyor.” Türk Telekom perakende internet tarifelerinin fiyatlarını en son yılın başında artırmıştı. “İlk Ay Bizden” kampanyasındaki 16 Mbps’lik internet paketinin fiyatı 89.90 TL’den 105 TL, 24 Mbps’lik paketin fiyatı 99.90 TL’den 119 TL, 35 Mbps’lik paketin fiyatı 109.90 TL’den 134 TL, 50 Mbps’lik paketin fiyatı 124.90 TL’den 149 TL ve 100 Mbps’lik paketin aylık fiyatı 154.90 TL’den 165 TL’ye yükseltilmişti.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da geçen şubat ayında yaptığı açıklamada “Bu yıl enflasyonist baskılar başımızı ağrıtacak. Giderlerin yüzde 70’i dövizle. Elektrik büyük giderimiz. Bunları belli ölçülerde müşterilere yansıtmak durumundayız” demişti.

ORTALAMA HARCAMA YILLIK 4 BİN 238 LİRA

Türkiye’de bir kişinin yıllık iletişim faturası 1000 lirayı aşıyor. 2021 yılıyla ilgili verilerine göre, evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin, aldığı haberleşme hizmetleri için vergiler dahil ayda ortalama 353 TL harcıyor. Bunun 77.27 TL’si vergi olarak ödeniyor. Böylece bir hanenin yıllık haberleşme gideri ortalama 4 bin 238 TL düzeyinde.