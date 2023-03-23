Türk Ticaret Bankası’nı İGE AŞ satın aldı

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 13:47

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 13:47

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şubat ayında ihale yoluyla satışa çıkardığı Türk Ticaret Bankası’nın yüzde 98,5 hissesini, verdiği 455 milyon TL'lik en yüksek bedelle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank, 61 ihracatçı birliği ve 20 bankanın ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme (İGE) AŞ aldı.

İGE AŞ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, TMSF'nin açtığı ihalede bankayı büyük kısmı ihracatçı birliklerine ait olan İGE AŞ 455 milyon TL'ye satın aldı.

İhale sonucu gerekli resmi onayların alınmasının ardından kesinleşecek.

1 yıl önce kurulan İGE A.Ş’nin yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay oturuyor.

Bankanın satın alınmasıyla birlikte İGE'nin bir finans grubuna dönüşeceği ve ihracatın finansmanında yeni bir döneme geçileceği aktarılan açıklamada, “Teminat yetersizliği yaşayan firmalara sağladığı kefalet mekanizması ile ihracatı büyütmeyi hedefleyen İGE, ihracatçıyı desteklemek üzere ortağı olan bankalar üzerinden faaliyetlerini artırarak sürdürecektir” denildi.

8 BİN İHRACATÇIYA 30 MİLYAR TL’LİK KREDİ KEFALETİ

İhracatı Geliştirme AŞ'nin bir yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 8 bin ihracatçının 30 milyar TL'lik ihracat kredisine kefalet sağladığı belirtilen açıklamada, “İGE'nin bu katkısı kefaletler yoluyla aynı şekilde artarak devam edecek, Türk Ticaret Bankası'nın kuruluşu ile katlanarak büyüyecektir. Yeni dönemin ülkemize ve tüm ihracat ailesine hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.