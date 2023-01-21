TMSF'den "Seydikemer Çavdır Akaryakıt İstasyonu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF), "Seydikemer Çavdır Akaryakıt İstasyonu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışa çıkarıldı.
TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Çavdır Mobilya Gıda Petrol Otogaz İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti'ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan "Seydikemer Çavdır Akaryakıt İstasyonu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışına karar verildi.
Muhammen bedeli 18 milyon 810 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.
İhale, 15 Şubat 2023'te saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni seçim tarihi mesajı
- İzmir’de scooterlara özel yol
- Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit!
- Hapishaneden yazdı
- 4 soruda EYT maaşları: İlave zam nasıl olacak?
- Konya’daki barınak vahşetinde cezalar belli oldu
- Meral Akşener'den John Bolton'a sert tepki
- AKP'den flaş EYT açıklaması: Tarih verildi!
- Boğaziçi Üniversitesi, Cem Ersoy’u görevden aldı!
- Cumhur İttifakı'nda 'Arınç' krizi