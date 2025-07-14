Türk vatandaşlarına vize uygulaması başlatmıştı: Suriye'ye Türkiye üzerinden doğalgaz!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara arasındaki görüşmede, Azerbaycan gazının Türkiye toprakları üzerinden Suriye’ye ihraç edilmesi projesinin yakın zamanda hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Suriye’nin ciddi enerji sıkıntılarıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi. Bu kapsamda, Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye’ye sevk edilmesinin ülkenin enerji güvenliğine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca, Azerbaycan’ın Suriye’nin enerji sektörünün yeniden canlandırılmasında kolaylaştırıcı bir rol üstlendiği kaydedildi.

Eş-Şara ise, Azerbaycan’ın Suriye’nin acil enerji sorunlarının çözümüne yaptığı katkının önemine dikkat çekerek, "Bu yardımlar ülkenin yeniden yapılanması ve kalkınmasına katkı sağlıyor" dedi.

SURİYE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN VİZE UYGULAMASINI BAŞLATMIŞTI

Suriye’de iç savaşın sona ermesi sonrası yeni döneme girilirken, Türk vatandaşlarını ilgilendiren önemli bir uygulama yürürlüğe girdi. Daha önce vizesiz seyahat edilebilen Suriye’ye artık ücretli vize uygulaması getirildi. Şam yönetimi, ekonomik ve siyasi yapısını yeniden kurma çabaları kapsamında vize ücretlerini güncelledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın 6 Temmuz 2025 tarihli ve 128 sayılı kararıyla yayımlanan listeye göre, Türk vatandaşları Suriye’ye giriş sürelerine bağlı olarak vize almak zorunda. Tek girişli vize 50 dolar, çift girişli 75 dolar ve çok girişli vize ise 100 dolar olacak. Transit geçişler için de 25 dolar ücret uygulanacak.