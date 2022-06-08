Türk ve Rus sanayiciler nükleer enerji projelerinde birlikte çalışacak
Türk ve Rus sanayiciler, Türkiye, Rusya ve yakın coğrafyadaki nükleer santral projelerindeki iş fırsatları için birlikte çalışacak.
Nükleer Sanayi Derneği (NSD) ile Rusya Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (ACCNI), 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi'nde iş birliği protokolü imzaladı.
Bu kapsamda, NSD ile ACCNI, Rusya, Türkiye ve yakın coğrafyada nükleer sanayi projeleri geliştirmek için ortak tedarik zinciri ve firma iş birlikleri oluşturma hedefiyle birlikte çalışacak.
BİLGİ TRANSFERİ VE İŞ GELİŞTİRME VURGUSU
NSD Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Ömer Kaya, söz konusu anlaşmanın Rusya'nın nükleer enerji alanında 70 yılı aşkın süredir kazandığı tecrübeden Türk sanayicilerin de faydalanabilmesi için önemli olduğunu belirterek, "Bu anlaşma ile ACCNI ve NSD'ye üye şirketler, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra yakın coğrafyadaki fırsatları birlikte değerlendirecek ve uygun projelerde ortak girişimlerde bulunacak. Anlaşma kapsamında Türkiye ve Rusya'da seminer ve çalıştay düzenleyerek bilgi transferi yapacağız ve iş geliştirme fırsatlarını da değerlendireceğiz. Bu iş birliği anlaşmasının nükleer enerji gibi katma değeri çok yüksek olan bir sektörde sanayicilerimizin önünü açacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
ACCNI Genel Müdürü Sergey Malinin de Türk müteahhitlerin inşaat sektörü konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, "Nükleer santrallerin inşası son derece spesifik ve bu nedenle iş birliği ve etkileşim kurmak gerekiyor. Bu anlaşma kapsamında ACCNI ve NSD, nükleer santraller inşa eden ve ekipman ile bileşenlerin tedarikini sağlayan kuruluşlar arasında karşılıklı fayda sağlayacak iş birlikleri kuracak" diye konuştu.
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