Türk yatırımcı yönünü yurtdışına çevirdi: Konut alımında rekor artış!

Türk yatırımcılar, yılın ilk 7 ayında yurtdışından gayrimenkul alımında rekor kırdı. Konut yatırımının yurtdışına kayması, Türkiye’nin gayrimenkul ticaretinde cari açık pozisyonuna geçmesine yol açtı.

TCMB verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Türk vatandaşları diğer ülkelerden 1 milyar 498 milyon dolarlık gayrimenkul alımı yaptı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 artış gösterdi ve temmuz ayında aylık bazda 253 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık alımı kaydedildi.

YABANCILARIN TÜRKİYE’DEN ALIMI DÜŞTÜ

Aynı dönemde yabancıların Türkiye’den gayrimenkul alımı azaldı. Ocak-temmuz döneminde yabancılar, Türkiye’den 1 milyar 217 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdi. Bu miktar, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 33,2 geriledi ve Türkiye ilk kez cari açık pozisyonuna geçti.

Geçmiş yıllarda yabancıların Türkiye’den yaptığı alımlar, Türk vatandaşlarının yurtdışından yaptığı alımlardan daha yüksek seviyedeydi. Ancak geçen yıl başlayan azalma, 2025’te Türk vatandaşlarının alımlarının önüne geçti ve cari açığı ortaya çıkardı.

YABANCIYA SATIŞ SON YILLARIN EN DÜŞÜĞÜ

TÜİK’in ağustos verilerine göre, yılın ilk 8 ayında yabancılara yapılan konut satışı, 2017’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Yabancıya satışın toplam satış içindeki payı da son yılların en düşük oranına geriledi.

Bu gelişmeler, Türkiye’de gayrimenkul piyasasının hem yurt içi hem de yurtdışı dinamiklerinde önemli değişimler yaşandığını ortaya koyuyor.