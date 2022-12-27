Yılın ilk 11 ayında beyaz eşya satışı yüzde 2 azaldı

27 Aralık 2022 Salı, 14:33

Türkiye Beyaz Eşya Sanayic TÜRKBESD, Kasım 2022 verilerini yayımladı.

Buna göre, dört ana ürün grubunda kasım ayı üretimi yüzde 1 daralarak 2 milyon 629 bin 20 olarak gerçekleşti. Söz konusu miktar Kasım 2021’de 2 milyon 647 bin 297 düzeyindeydi.

Kasım 2021’de 589 bin 903 olan iç satış miktarı, bu kasımda yüzde 14’lük artışla 657 bin 53 olarak kaydedildi. Ocak-kasım dönemi de yüzde 3’lük artışla 6 milyon 818 bin 241 olarak izlendi.

Yıllık ihracat miktarı yüzde artışla 1 milyon 913 bin 865 olurken, ocak-kasım ihracatı da yüzde 2’lik artışla 20 milyon 425 bin 910 olarak gerçekleşti.

Altı ana ürün grubunda üretim hem yıllık hem de aylık olarak yüzde 3 daralırken, iç satışlar kasımda 19 artarken, ocak-kasım döneminde yüzde 2 daralarak 7 milyon 760 bin 402 olarak gerçekleşti.

ileri Derneği (TÜRKBESD), yılın ilk 11 ayında beyaz eşya satışının yüzde 2 azaldığını, kasımda ise satışların yüzde 19 arttığını açıkladı.