Beyaz eşya satış rakamlarıyla ekonomiyi övmeye çalışan Varank, alay konusu oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yaptığı beyaz eşya satışı karşılaştırması sosyal medyada alay konusu oldu. Varank, 2002'de 0 olan kurutma makinesi satışının 2021'de 249 bine çıktığını söyleyerek ekonomik durumun iyi olduğu imasında bulundu. Sosyal medya kullanıcıları kurutma makinelerinin Türkiye piyasasına girişinin 2005 olduğunu hatırlatarak Varank'a tepki gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKP iktidarı ile öncesini 'beyaz eşya'yla kıyasladı.
Varank Twitter'dan paylaştığı mesajında 2002'de Türkiye nüfusunun 65 milyon 2021'de ise 85 milyon olduğunu belirterek, satılan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve kurutucu sayısını karşılaştırdı.
Bakan Varank'ın paylaştığı verilere göre Türkiye'nin nüfusu 2002'den 2022'ye 65 milyondan 84 milyona çıktı. Satılan buzdolabı sayısı 1.08 milyondan 2.24 milyona, çamaşır makinesi 823 binden 2.14 milyona, bulaşık makinesi 281 binden 1.64 milyona, fırın sayısı ise 339 binden 1.07 milyona çıktı.
Türkiye nüfusu;— Mustafa Varank (@varank) September 12, 2022
2002: 65 Milyon
2021: 84 Milyon
Satılan Buzdolabı;
2002: 1,08 Milyon
2021: 2,24 Milyon
Çamaşır Makinesi;
2002: 823 Bin
2021: 2,14 Milyon
Bulaşık Makinesi;
2002: 281 Bin
2021: 1,64 Milyon
Fırın;
2002: 339 Bin
2021: 1,07 Milyon
Kurutucu;
2002: 0
2021: 249 Bin
Gazete Duvar'ın haberine göre Varank'ın tweetinin dikkat çekici verisi ise çamaşır kurutma makinelerine dairdi: 2002'de 0 olan kurutma makinesi satışı 2021'de 249 bine çıktı.
Bakan Mustafa Varank haklıydı, çünkü kurutma makineleri Türkiye piyasasına 2005'ten sonra girdi. 2005'te Arçelik, 6.6 milyon Euro yatırım ile Çayırova tesislerinde Türkiye'nin ilik yerli çamaşır kurutma makinesini üretti.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Varank'a alım gücünün eridiği bir dönemde yurttaşları alım güçlerinin yükseldiğine inandırmaya çalıştığı için tepki gösterdi.
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