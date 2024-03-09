Turkcell, Ukrayna'daki Bağlı Ortaklıkları Üzerindeki İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Etti

Turkcell, Ukrayna mahkemesinin bağlı ortaklıkları lifecell LLC, Ukrtower LLC ve Paycell LLC üzerindeki ihtiyati tedbir kararına itirazda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 18:15
Turkcell, Ukrayna'daki Bağlı Ortaklıkları Üzerindeki İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Etti
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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş., 8 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Ukrayna'daki bağlı ortaklıkları ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. 5 Mart 2024 tarihinde, Ukrayna mahkemesi tarafından Mikhail Fridman ile ilgili ceza davaları çerçevesinde, şirketin Ukrayna'daki bağlı ortaklıkları lifecell LLC'nin %19,8'i ve Ukrtower LLC ile Paycell LLC'nin %100'ü üzerinde ihtiyati tedbir uygulanmasına karar verildi.

Turkcell, yapılan açıklamada mezkur şahsın şirketin Ukrayna'daki bağlı ortaklıkları üzerinde herhangi bir kontrolü veya etkisinin olmadığını belirtti. Aynı zamanda, ihtiyati tedbir kararının şirketin Ukrayna'daki operasyonları üzerinde önemli bir etkisi olmadığını vurguladı.

7 Mart 2024 tarihinde, Turkcell yetkili mahkemeye ihtiyati tedbirin kaldırılması ve kararın iptali için itirazda bulundu. Bu süreç, şirketin bağlı ortaklıkları tarafından kararlılıkla takip ediliyor.

Şirket ayrıca, Ukrayna'daki bağlı ortaklıklarının hisselerinin NJJ Capital'e devredilmesi sürecinin de devam ettiğini ve bu süreçte ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasının kapanış ön şartlarından biri olduğunu belirtti.


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