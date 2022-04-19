Türkiye, buğday için Hindistan'ın kapısını çalıyor

19 Nisan 2022 Salı, 19:02

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve ardından Rusya'ya yönelik batı yaptırımları Karadeniz bölgesinden buğday ihracatını olumsuz etkileyerek başta Afrika ve Batı Asya olmak üzere birçok ülkede gıda güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu da dünyanın önemli buğday üreticilerinden Hindistan için büyük bir fırsat yarattı.

Dünya Gazetesi'nden Evrim Küçük'ün haberine göre, geçtiğimiz hafta en büyük ithalatçı Mısır’da büyük bir ihale alan Hindistan’ın Türkiye, Çin, Bosna Hersek, İran, Nijerya ve Sudan ile de görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

KÜRESEL STOKUN YÜZDE 9’UNA SAHİP

Dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi olmasına ve küresel stokların yaklaşık yüzde 9'una sahip olmasına rağmen geleneksel olarak büyük bir buğday ihracatçısı olmayan Hindistan, savaşın yol açtığı küresel buğday krizinde stoklarını devreye soktu.

Önemli bir buğday ihracat üssü haline gelen Hindistan 2021/22 mali yılında ihracatını 2.1 milyon tondan tüm zamanların en yüksek seviyesi 7.85 milyon tona çıkardı. Sadece Nisan-Ağustos döneminde geçen yıla oranla yüzde 50 artışla 4 milyon tonluk ihracat anlaşması yaptı.

Tüketimini karşılamak için büyük ölçüde Ukrayna buğdayına bağımlı olan Mısır, İran, Bangladeş ve Endonezya gibi ülkelere buğday tedarik eden Hindistan’ın birkaç gün önce Mısır tarafından önemli bir tedarikçi olarak onaylandı. İç talebi karşılamak için geleneksel olarak ucuz Ukrayna ve Rus buğdayına güvenen Mısır, Madhya Pradesh, Punjab ve Maharashtra'da yaptığı incelemeler sonrasında Hint buğday çeşitlerini onay verdi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili Hindu Business’a yaptığı açıklamada, Hindistan'ın şu anda “Mısır, Türkiye, Çin, Bosna, Sudan, Nijerya, İran dahil olmak üzere çeşitli ülkelerle buğday ihracatına başlamak için görüşme halinde” olduğunu söyledi.

YILDA 12 MİLYON TON İHRACAT YAPABİLİR

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, attığı bir tweet ile “Hintli çiftçiler dünyayı besliyor. Mısır, Hindistan'ı buğday tedarikçisi olarak onayladı. Dünya, istikrarlı bir gıda arzı için güvenilir alternatif kaynaklar ararken, Başbakan Narendra Modi'nin hükümeti devreye giriyor. Çiftçilerimiz tahıl ambarlarımızın taşmasını sağladı ve biz dünyaya hizmet etmeye hazırız.” dedi.

Ülkenin 2022-2023 döneminde ihracatını büyütmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Piyasadaki işlemciler, arz sıkışıklığının devam etmesi halinde gelecek satış yılında Hindistan’ın 11-12 milyon ton ihracat gerçekleştireceğini tahmin ediyor.









YÜKSEK TABAN FİYAT İLE ÜRETİM TEŞVİK EDİLİYOR

Hindistan, dünya genelinde pirinç ve buğday üretiminde ikinci ve baklagillerde ön sırada yer alıyor. Hindistan hükümeti; yeni çeşitler ve üretim teknolojileri, örneğin tohum, zararlılarla mücadele gibi konusunda araştırma, geliştirme ve çiftçileri eğitme faaliyetlerine önemli kaynaklar ayırıyor.

Hem merkezi hükümet hem de eyalet yönetimleri buğday gibi ürünler için su, gübre, tohum, enerji, sulama, kimyevi maddeler ve tarım kredileri gibi girdilerde çiftçileri destekliyor. Hindistan’da buğday üretimi, son beş yılda büyüyen ekim alanları ve verimlilik sayesinde artıyor.

Taban fiyatların yüksek olması sayesinde, buğday ekilen eyaletlerde sulanan arazilerde buğday tercih ediliyor. Kışın ekilen mısır, baklagiller, yağlı tohum ve diğer tahıllara kıyasla daha istikrarlı verime sahip olmasından dolayı çiftçiler buğdaya rağbet gösteriyor. Son on yılda buğday ekim alanları 29-31.6 milyon hektar arasında gerçekleşti.

Temmuz 2021-Haziran 2022 döneminde üretimin 111,32 milyon ton ile rekor seviyede gerçekleşmesi bekleniyor.

TON FİYATI 350 DOLAR İLE RAKİPLERİNDEN DAHA UCUZ

Hindistan’ın düşük ihracat fiyatı avantajına sahip olduğu belirtiliyor. Avustralya, Kanada, AB ve ABD fiyatı ile karşılaştırıldığında fiyatların daha düşük olduğu görülüyor.

S&P Global Platts tarafından yapılan bir analize göre Hindistan’ın ihracat fiyatı ton başına 350-360 dolar civarında. Avustralya beyaz buğdayının satış fiyatı 11 Nisan’da 387 dolar olurken, AB %11.5 proteinli buğdayın fiyatı 394 dolar/ton FOB olarak gerçekleşmişti.