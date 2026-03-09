Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eski Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu. Erkan, Kanada merkezli Fairfax Financial Holdings şirketinde Bankacılık ve Sigorta Teknolojisi (Insurtech) Başkanı olarak görev almaya başladı.

Fairfax’ın yayımladığı yıllık finansal raporda yer alan bilgilere göre, Erkan’ın şirketteki görevine 2025 yılının sonlarında başladığı belirtildi.

Hafize Gaye Erkan, Haziran 2023’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanmış, ancak 2024 yılının başında görevinden istifa etmişti.

FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS NE İŞ YAPIYOR?

Kanada merkezli Fairfax Financial Holdings, ağırlıklı olarak mal ve kaza sigortacılığı ile reasürans alanlarında faaliyet gösteren bir holding olarak biliniyor. Şirket aynı zamanda bu sektörlerle bağlantılı yatırım yönetimi hizmetleri de sunuyor.

1985 yılında Prem Watsa tarafından kurulan Fairfax’ın merkezi Kanada’da bulunuyor. Şirket, bugün küresel ölçekte ticari sigorta ve reasürans alanında faaliyet gösteren önemli finansal gruplardan biri olarak öne çıkıyor.